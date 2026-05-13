Diana Ross em "Mahogany" (1975), um dos filmes exibidos na mostra da Cinemateca Capitólio. Paramount Pictures / Divulgação

A Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe a partir desta quinta-feira (14) a mostra Diana Ross no Cinema. A programação reúne três longas protagonizados pela cantora nos anos 1970: O Ocaso de uma Estrela (1972), Mahogany (1975) e O Mágico Inesquecível (1978). As sessões têm entrada franca.

A passagem de Diana Ross — que completou 82 anos em março — pelo cinema foi curta, mas deixou imagens suficientes para atravessar décadas. A cantora viveu Billie Holiday, encarnou uma modelo em ascensão e ainda entrou no universo de O Mágico de Oz em uma releitura estrelada por artistas negros.

A retrospectiva chega em um momento de novo interesse em torno de Michael Jackson (1958-2009), impulsionado pela cinebiografia Michael, que está fazendo sucesso de bilheteria. Diana Ross foi uma das referências artísticas do Rei do Pop, e os dois chegaram a contracenar em O Mágico Inesquecível (1978), no qual Michael interpreta o Espantalho.

Os três filmes tiveram recepção irregular na época do lançamento, mas, segundo a Cinemateca Capitólio, vêm sendo reavaliados nos últimos anos, especialmente dentro de discussões sobre a representação negra no cinema norte-americano dos anos 1970. Esse movimento de redescoberta está ligado à circulação de novas cópias e a obras como o documentário A História do Cinema Negro nos EUA (2022), de Elvis Mitchell, disponível na Netflix.

Saiba mais sobre os três títulos da programação:

O Ocaso de uma Estrela (1972)

Diana Ross em "O Ocaso de uma Estrela" (1972). Paramount Pictures / Divulgação

De Sidney J. Furie. Diana Ross interpreta Billie Holiday em uma cinebiografia marcada pela ascensão e pela tragédia da cantora de jazz e blues. A atuação rendeu a Ross uma indicação ao Oscar de melhor atriz em 1973. O filme foi criticado na época por tratar a vida de Holiday de forma apressada (apesar das duas horas e meia de duração), mas também teve defensores, entre eles a famosa e temida crítica de cinema Pauline Kael (1919-2001). Sessões no domingo (17), às 16h30min, e na quarta (20), às 16h30min

Mahogany (1975)

Diana Ross em "Mahogany" (1975). Paramount Pictures / Divulgação

De Berry Gordy. O longa acompanha Tracy, uma mulher negra e pobre que sonha em se tornar estilista. A personagem alcança o estrelato como modelo nas passarelas da Europa, mas vê suas escolhas entrarem em conflito com o envolvimento com um jovem político em ascensão, interpretado por Billy Dee Williams e inspirado em Jesse Jackson (1941-2026). Sessão única nesta sexta-feira (15), às 19h30min no Projeto Raros

O Mágico Inesquecível (1978)

Diana Ross é Dorothy em "O Mágico Inesquecível" (1978). Mowtown Productions / Divulgação

De Sidney Lumet. A história de O Mágico de Oz é transportada para Nova York em uma releitura protagonizada por artistas negros. Ross vive Dorothy, papel eternizado por Judy Garland no clássico de 1939, enquanto Michael Jackson aparece como o Espantalho. O elenco ainda reúne nomes como Lena Horne, Mabel King e Richard Pryor, em um musical de cenários extravagantes e números grandiosos. Sessões nesta quinta (14), às 16h30min, no sábado (16), às 16h30min, e na terça (19), às 16h30min