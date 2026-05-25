Frances McDormand protagoniza "Nomadland" (2020), filme dirigido por Chloé Zhao. Searchlight / Divulgação

A RBS TV exibe na Tela Quente desta segunda-feira (25), às 23h15min, um filme que conquistou todos os prêmios possíveis: Nomadland (2020), dirigido por Chloé Zhao e protagonizado por Frances McDormand.

A campanha vitoriosa começou no Festival de Veneza, onde o drama recebeu o Leão de Ouro. Depois, Nomadland faturou o Gotham (para produções com orçamento de até US$ 35 milhões), o Globo de Ouro, o Critics' Choice, o troféu da Associação dos Produtores dos EUA, o Bafta (da Academia Britânica) e o Film Independent Spirit Awards.

A consagração veio na premiação da Academia de Hollywood. Nomadland ganhou o Oscar nas categorias de melhor filme, direção e atriz, com Frances McDormand, que já havia conquistado a estatueta dourada por Fargo (1995) e por Três Anúncios para um Crime (2017). O título também concorria aos troféus de roteiro adaptado, fotografia e edição.

Chloé Zhao com o Oscar de melhor filme e o de melhor direção recebidos por "Nomadland". Chris Pizzello / POOL/AFP

Premiada também no Globo de Ouro, no Bafta, no Spirit Awards e pelo Sindicato dos Diretores dos EUA, Chloé Zhao fez história na 93ª edição do Oscar. E em dose dupla.

De partida, a chinesa radicada nos EUA tornou-se a primeira mulher no seleto grupo de cineastas com quatro indicações ao Oscar na mesma edição do prêmio. Além de vencer as categorias de melhor filme, como uma das produtoras, e direção, disputou as de roteiro adaptado (a partir do livro Nomadland: Sobrevivendo na América do Século XXI, da jornalista Jessica Bruder) e montagem.

Depois, na noite de premiação, Chloé Zhao tornou-se a segunda mulher a vencer o Oscar de melhor direção, após Kathryn Bigelow, premiada em 2010 por Guerra ao Terror. Em 2022, foi a vez de Jane Campion ser laureada, por Ataque dos Cães. E Zhao voltou a competir em 2026, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.

Qual é a trama de "Nomadland"?

Fern (papel de Frances McDormand) em cena do filme "Nomadland" (2020), de Chloé Zhao. Searchlight / Divulgação

Em Nomadland, Chloé Zhao volta a filmar no mítico Oeste dos EUA, como em Songs my Brother Taught Me (2015) e Domando o Destino (2017). Mas em vez de olhar para os povos indígenas, agora a diretora mira os estadunidenses brancos com mais de 50 anos; em vez de recrutar apenas um elenco amador, inclui atores profissionais, como Frances McDormand e David Strathairn.

O filme aborda um tema absolutamente contemporâneo e urgente: o impacto da recessão na vida das pessoas comuns. A trama é sobre uma mulher de seus 60 anos, Fern, que perdeu o emprego, a casa e até o marido — ficou viúva — após o fechamento de uma fábrica em uma cidade chamada, ironicamente, de Empire (império, em inglês). Ela passa a viver como nômade, morando em sua van e ganhando dinheiro com trabalhos precários.

O estopim da realidade retratada em Nomadland foi a crise econômica de 2008. Mas a história ganhou ainda mais atualidade em meio à pandemia de covid-19, que também impôs revezes financeiros a muitas famílias.

Em uma delicada parceria com o diretor de fotografia Joshua James Richards, Chloé Zhao acompanha a convivência da personagem de Frances McDormand com nômades da vida real, como Linda May, Bob Wells e Charlene Swankie. A diretora equilibra bem a narrativa ficcional, mais ou menos episódica, com um retrato social, que ora transparece otimismo, ora melancolia.

A diretora Chloé Zhao no set de filmagem de "Nomadland". Fox Searchlight / Divulgação

Apesar da coleção de conquistas, Zhao foi alvo de críticas. Nomadland evita falar da exploração sofrida em subempregos e em trabalhos e temporários, como na Amazon — cenário de algumas passagens. O filme também não toca em política. Em entrevistas, a diretora se justificou:

— Eu sei que, só de apontar a câmera, alguém vai ver algo político. Mas o que eu acho é que, quando um tornado vem chegando, não importa em quem você votou para presidente. É preciso trabalhar juntos para sobreviver. E nem todo o mundo que colocou o pé na estrada é apenas uma vítima da falta de empregos decentes para a classe trabalhadora. As motivações se misturam e se confundem. Uns perseguem o sonho de liberdade representado pelo Oeste. Outros escolhem viver com menos, por necessidade ou vontade. Existem aqueles à procura de si mesmos. Ou de reinvenção.

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