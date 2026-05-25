A RBS TV exibe na Tela Quente desta segunda-feira (25), às 23h15min, um filme que conquistou todos os prêmios possíveis: Nomadland (2020), dirigido por Chloé Zhao e protagonizado por Frances McDormand.
A campanha vitoriosa começou no Festival de Veneza, onde o drama recebeu o Leão de Ouro. Depois, Nomadland faturou o Gotham (para produções com orçamento de até US$ 35 milhões), o Globo de Ouro, o Critics' Choice, o troféu da Associação dos Produtores dos EUA, o Bafta (da Academia Britânica) e o Film Independent Spirit Awards.
A consagração veio na premiação da Academia de Hollywood. Nomadland ganhou o Oscar nas categorias de melhor filme, direção e atriz, com Frances McDormand, que já havia conquistado a estatueta dourada por Fargo (1995) e por Três Anúncios para um Crime (2017). O título também concorria aos troféus de roteiro adaptado, fotografia e edição.
Premiada também no Globo de Ouro, no Bafta, no Spirit Awards e pelo Sindicato dos Diretores dos EUA, Chloé Zhao fez história na 93ª edição do Oscar. E em dose dupla.
De partida, a chinesa radicada nos EUA tornou-se a primeira mulher no seleto grupo de cineastas com quatro indicações ao Oscar na mesma edição do prêmio. Além de vencer as categorias de melhor filme, como uma das produtoras, e direção, disputou as de roteiro adaptado (a partir do livro Nomadland: Sobrevivendo na América do Século XXI, da jornalista Jessica Bruder) e montagem.
Depois, na noite de premiação, Chloé Zhao tornou-se a segunda mulher a vencer o Oscar de melhor direção, após Kathryn Bigelow, premiada em 2010 por Guerra ao Terror. Em 2022, foi a vez de Jane Campion ser laureada, por Ataque dos Cães. E Zhao voltou a competir em 2026, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.
Qual é a trama de "Nomadland"?
Em Nomadland, Chloé Zhao volta a filmar no mítico Oeste dos EUA, como em Songs my Brother Taught Me (2015) e Domando o Destino (2017). Mas em vez de olhar para os povos indígenas, agora a diretora mira os estadunidenses brancos com mais de 50 anos; em vez de recrutar apenas um elenco amador, inclui atores profissionais, como Frances McDormand e David Strathairn.
O filme aborda um tema absolutamente contemporâneo e urgente: o impacto da recessão na vida das pessoas comuns. A trama é sobre uma mulher de seus 60 anos, Fern, que perdeu o emprego, a casa e até o marido — ficou viúva — após o fechamento de uma fábrica em uma cidade chamada, ironicamente, de Empire (império, em inglês). Ela passa a viver como nômade, morando em sua van e ganhando dinheiro com trabalhos precários.
O estopim da realidade retratada em Nomadland foi a crise econômica de 2008. Mas a história ganhou ainda mais atualidade em meio à pandemia de covid-19, que também impôs revezes financeiros a muitas famílias.
Em uma delicada parceria com o diretor de fotografia Joshua James Richards, Chloé Zhao acompanha a convivência da personagem de Frances McDormand com nômades da vida real, como Linda May, Bob Wells e Charlene Swankie. A diretora equilibra bem a narrativa ficcional, mais ou menos episódica, com um retrato social, que ora transparece otimismo, ora melancolia.
Apesar da coleção de conquistas, Zhao foi alvo de críticas. Nomadland evita falar da exploração sofrida em subempregos e em trabalhos e temporários, como na Amazon — cenário de algumas passagens. O filme também não toca em política. Em entrevistas, a diretora se justificou:
— Eu sei que, só de apontar a câmera, alguém vai ver algo político. Mas o que eu acho é que, quando um tornado vem chegando, não importa em quem você votou para presidente. É preciso trabalhar juntos para sobreviver. E nem todo o mundo que colocou o pé na estrada é apenas uma vítima da falta de empregos decentes para a classe trabalhadora. As motivações se misturam e se confundem. Uns perseguem o sonho de liberdade representado pelo Oeste. Outros escolhem viver com menos, por necessidade ou vontade. Existem aqueles à procura de si mesmos. Ou de reinvenção.
É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter
Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui
Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano