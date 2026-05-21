"Sexo e Destino" é forte candidato a pior filme do ano

Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Estreia nos cinemas
Opinião

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