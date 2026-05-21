"Sexo e Destino" é forte candidato a pior filme do ano

Bruno Gissoni e Letícia Augustin em cena do filme "Sexo e Destino" (2026), de Márcio Trigo. Paris Filmes / Divulgação

Sexo e Destino (2026), que estreia nesta quinta-feira (21) nos cinemas, é forte candidato a ser o pior filme do ano. Com trama rocambolesca, diálogos excessivamente didáticos, atuações histriônicas, efeitos visuais canhestros e trilha sonora piegas e onipresente, este drama trágico acaba parecendo uma comédia involuntária.

Trata-se do mais recente título de um filão que costuma fazer sucesso de bilheteria: o dos filmes sobre espiritismo, doutrina religiosa codificada pelo francês Allan Kardec (1804-1869) que tem como um dos pilares fundamentais a reencarnação. Nosso Lar (2010), por exemplo, levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas. Sua continuação, Nosso Lar 2: Os Mensageiros (2024), somou 1,6 milhões de espectadores. A cinebiografia Chico Xavier (2010) teve 3,4 milhões. Divaldo: O Mensageiro da Paz (2019), sobre o médium Divaldo Franco (1927-2025), vendeu 430 mil ingressos.

Com roteiro e direção de Márcio Trigo, o mesmo que adaptou um livro da escritora Zibia Gasparetto (1926-2018) em Nada É por Acaso (2022), Sexo e Destino é baseado no homônimo clássico da literatura espírita brasileira, ditado pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier (1910-2002) e Waldo Vieira (1932-2015) e publicado em 1963.

O filme conta a história de duas famílias do Rio de Janeiro marcadas pela paixão, pelo conflito, pela traição, pela culpa e pela busca por redenção. Forças espirituais influenciam suas relações amorosas e seus destinos — "Nada acontece por acaso: esses encontros e desencontros têm relação com as nossas vidas passadas", diz uma coadjuvante logo no início, em tom professoral. Aliás, o roteiro se apoia bastante na palavra, no texto, condenando os atores Tiago Luz e Jaedson Bahia, que interpretam os espíritos Félix e André Luiz, a diálogos engessados.

Tiago Luz, Antônio Fragoso e Jaedson Bahia em cena do filme "Sexo e Destino". Paris Filmes / Divulgação

As primeiras personagens em cena são as jovens irmãs Marina (vivida por Letícia Augustin) e Marita (Carol Macedo), filhas de um casal que não se atura mais (papéis de Antônio Fragoso e Raquel Rizzo). Logo elas descobrem que estão namorando o mesmo homem, Gilberto (Bruno Gissoni). Marita entra em parafuso, mas Marina mal sofre. Sequer toma as dores da mana caçula: o que importa para ela é ser a escolhida de Gilberto.

Ao voltar para casa, as coisas só pioram para Marita. Persuadido por um espírito obsessor, Moreira (personagem do ator gaúcho Rafael Cardoso, um raro destaque positivo no elenco), o pai caiu na bebida. Embriagado, resolve dar vazão a seu desejo sexual e tenta seduzir a própria filha. A moça fica cada vez mais transtornada e, por isso, acaba se colocando em risco.

A essa altura do filme, um espectador leigo em espiritismo pode se perguntar: por que um espírito maligno influencia, mas um espírito bom não interfere? A resposta será dada por Félix e André Luiz e envolve livre-arbítrio e aprendizado.

Marita (personagem de Carol Macedo) na cena da farmácia em "Sexo e Destino". Paris Filmes / Divulgação

Enquanto isso, Marina vê-se enredada em outro triângulo amoroso: Gilberto é filho do personagem de Tato Gabus Mendes, um homem rico prestes a se tornar viúvo da enferma Beatriz (Totia Meireles) e com quem ela, cedendo aos "instintos inferiores", também transou. A propósito, vale dizer que o filme não tem nenhuma cena que ilustre o "sexo desgovernado" referido por Félix. E também vale dizer que a infidelidade feminina é mais reprovada do que a masculina.

A partir daí, a tragédia toma conta de Sexo e Destino, amparada pelos sentimentos muito voláteis dos personagens e por situações muito inverossímeis, independentemente de sua crença religiosa — vide a irresponsabilidade de um farmacêutico ou a marcação de um encontro num inferninho, para não falar de uma internação psiquiátrica compulsória que não parece justificável. Algumas cenas sérias acabam sendo dignas de riso.

À medida que a trama avança, o filme nos faz visitar uma colônia de refazimento, onde os espíritos são acolhidos após a morte física, e nos leva a uma viagem ao Rio de Janeiro do século 18, para contar as histórias de vidas passadas que explicam as motivações e as supostas coincidências do presente. Tudo é sempre mastigado para o público — em dado momento, chega-se a dar nome e estado civil de uma personagem — e pontuado por uma música choramingona que quase nunca cessa. Como se não bastassem as caretas de sofrimento do elenco.

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