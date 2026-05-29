Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Série da Netflix sobre a Copa de 1970 marca golaço ao recriar jogadas de Pelé na Seleção

Ator novato, Lucas Agrícola interpreta o craque em "Brasil 70: A Saga do Tri", que estreia nesta sexta-feira (29)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS