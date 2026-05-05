Por que vejo vídeos com animais no Instagram

Interação de animais de espécies diferentes sugere a possibilidade de um mundo mais tolerante e harmonioso. chendongshan / adobe.stock.com

Insônia é um bicho terrível. Ainda mais quando ataca no meio da madrugada. Na escuridão do quarto, você tenta achar posição para escapar da fera que lhe lanha o corpo. Com esposa e filhas dormindo, não tem para quem gritar socorro.

A arma ao alcance é o celular. Uma arma estúpida, como costumam ser as armas, capazes de se voltar contra o próprio dono. A luz azulada há de piorar as coisas, já disseram os médicos, mas que ouvidos damos aos especialistas, né?

Para combater as garras que travam o sono, só outro animal pode me ajudar. Silenciosamente, saio à caça. Meus preferidos são os de quatro patas: cachorros, gatos, ursos, tigres, leões, elefantes, macacos... Pode ser algo singelo e hipnotizante como um golden retriever que brinca com um pato, pode ser algo incrível e emocionante como o cão que se joga em uma piscina para salvar seu companheiro. Vídeos com personagens assim regulam a serotonina no meu organismo e apaziguam meu espírito. Dou um clique em compartilhar e reencontro o rumo para o reino dos adormecidos.

Não sou o único, certamente. Esse tipo de conteúdo costuma render milhares de curtidas e compartilhamentos. É curioso, até paradoxal: rolamos a tela com a evolução genética que nos separou de muitos outros animais — o polegar opositor — para nos conectarmos de novo aos demais condôminos do planeta.

Um dos vídeos que me conquistaram mostra justamente isso: uma coletânea de momentos que flagram a relação amorosa entre caninos e humanos. Um buldogue que se aninha colado ao rosto de um homem para tentar entender "o que ele está vendo no celular em vez de estar me acariciando?". Um labrador que desconhece o próprio tamanho ao tentar se ajeitar no colo de um sujeito. O vira-lata que saracoteia alucinadamente quando um soldado volta para casa.

O reverso da moeda também me cativa. Um clipe mostra o revide aos maus-tratos pelo homem e à aniquilação da natureza, desde o elefante e o búfalo que investem contra automóveis aos ursos e grandes felinos que se revoltam contra domadores e os excêntricos que acham ok aprisionar entre quatro paredes uma leoa.

Nutrimos um fascínio atávico pelo comportamento animal. É como se os bichos nos lembrassem de dois verbos fundamentais: amar e proteger. É como se a interação entre espécies diferentes significasse a possibilidade de um mundo mais tolerante e harmonioso. É como se enxergássemos neles a autenticidade que não raro falta no Instagram, hábitat de uma fauna dissimulada e exibicionista. A labradora que acolhe uma porção de gatinhos está só pondo em prática seu instinto materno — não se trata de marketing nem de hipocrisia.

Dos vícios trazidos pelas redes sociais, assistir a vídeos sobre animais talvez seja um dos menos nocivos. Na verdade, se não exagerarmos na dose, pode até ser saudável: estamos precisando de mais fofura.

Ao rolarmos a tela do Instagram à procura dos bichinhos, não estamos sendo alienados. Pelo contrário: nosso polegar opositor está fazendo oposição. É uma escolha ciente.

Na selva digital, desviamos dos perigos que já conhecemos. Saltamos os posts tristes, chocantes e indignantes sobre homens que viraram predadores selvagens dos piores pesadelos: os assassinos, os estupradores, os torturadores. Eles ilustram notícias obrigatórias: precisamos saber que há lobos maus à espreita na floresta. Mas preferimos assistir ao carinho do que dar mais ibope à violência. Preferimos acreditar que gentileza gera gentileza, que espalhando o bem a felicidade vem, que coisas boas atraem coisas boas. Temos uma fidelidade canina à ideia de que a energia positiva pode transformar o mundo.

O problema é que ultimamente nem dá mais para acreditar nos vídeos fofos sobre animais, como aqueles que mostram mães resgatando seus filhotes: pode ser tudo cria da inteligência artificial.

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