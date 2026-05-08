Os 18 melhores filmes de suspense erótico dos anos 1980 e 1990

Sharon Stone em "Instinto Selvagem" (1992), filme dirigido por Paul Verhoeven. TriStar Pictures / Divulgação

O tremendo sucesso de bilheteria de A Empregada (2025) — quase US$ 400 milhões arrecadados — pode fazer Hollywood retomar a produção de um tipo de filme que era muito comum nos anos 1980 e 1990: o thriller erótico.

Nesse subgênero cinematográfico, o sexo está sempre associado ao perigo ou ao crime, com personagens femininas construídas pelo olhar masculino, ou seja: geralmente são mulheres bonitas, sedutoras e traiçoeiras. Sinônimo de encrenca.

Alguns diretores viraram craques na área, como Brian De Palma e Adrian Lyne. E houve atores e atrizes que ficaram para sempre identificados com os thrillers eróticos, como Michael Douglas, Sharon Stone, Tom Berenger e Linda Fiorentino.

A seguir, confira os 18 melhores thrillers eróticos da Hollywood das décadas de 1980 e 1990 que estão disponíveis nas plataformas de streaming. Uma das ausências mais lamentáveis é a de O Poder da Sedução (1994), dirigido por John Dahl e protagonizado por Linda Fiorentino, uma rara brunette em um mundo dominado por blondies.

Linda Fiorentino em "O Poder da Sedução" (1994), filme dirigido por John Dahl. October Pictures / Divulgação

Há pelo menos mais oito filmes que também fazem falta: Acerto de Contas (1986), assinado por Jim McBride e estrelado por Dennis Quaid e Ellen Barkin; O Mistério da Viúva Negra (1987), de Bob Rafelson, com Theresa Russell; Busca Mortal (1991), de Wolfgang Petersen, com Tom Berenger e Greta Scacchi; Jogos de Adultos (1992), de Alan J. Pakula, com Kevin Kline, Mary Elizabeth Mastrantonio, Kevin Spacey e Rebecca Miller; Lua de Fel (1992), de Roman Polanski, com Emmanuelle Seigner, Peter Coyote, Hugh Grant e Kristin Scott Thomas; Invasão de Privacidade (1993), de Phillip Noyce, com Sharon Stone, William Baldwin e Tom Berenger; Jade (1995), de William Friedkin, com Linda Fiorentino e David Caruso; e Femme Fatale (2002), de Brian De Palma, com Rebecca Romijn e Antonio Banderas.

1) Gigolô Americano (1980)

Lauren Hutton e Richard Gere em "Gigolô Americano". Divulgação / Divulgação

De Paul Schrader. O ator Richard Gere encarna Julian Kaye, um dos gigolôs mais bem pagos de Beverly Hills, onde atende mulheres sofisticadas, ricas e entediadas. Quando se envolve com a esposa de um senador (Lauren Hutton), acaba sendo acusado do assassinato de outra cliente. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

2) Vestida para Matar (1980)

Nancy Allen em "Vestida para Matar". MGM / Divulgação

De Brian De Palma. Não dá para contar muito da trama desta homenagem a Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, para não tirar o impacto de quem nunca viu o filme. Angie Dickinson interpreta uma dona de casa sexualmente frustrada que conta a seu psiquiatra (Michael Caine) sobre suas fantasias, como a de ser estuprada. Na outra ponta, está a personagem de Nancy Allen, uma prostituta que passa a ser perseguida por um assassino serial. (MUBI)

3) Corpos Ardentes (1981)

William Hurt e Kathleen Turner em "Corpos Ardentes". Warner / Divulgação

De Lawrence Kasdan. Este filme fazia sucesso no tempo das videolocadoras, mas não só pelas cenas estreladas pela atriz Kathleen Turner. Durante uma onda de calor na Flórida, Ned Racine (William Hurt), um advogado conhecido pela negligência, fica obcecado pela personagem de Turner, a loira Matty Walker, que ele conhece na praia à noite. Ela conta que é casada e foge. Mas Racine não desiste dela e acaba enredado em uma trama típica do cinema noir, que também traz no elenco Richard Crenna, Ted Danson e Mickey Rourke. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

4) O Destino Bate à sua Porta (1981)

Jack Nicholson e Jessica Lange em "O Destino Bate à sua Porta". Divulgação / Divulgação

De Bob Rafelson. Refilmagem do livro escrito por James M. Cain e levado às telas primeiramente em 1946, no auge do cinema noir. Aqui, Jack Nicholson interpreta Frank Chambers, um homem sem rumo que, ao almoçar em um restaurante de beira de estrada, se apaixona pela sensual Cora Papadakis (Jessica Lange), esposa do dono, que vira alvo de um plano de assassinato pela fogosa dupla de amantes. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

5) Dublê de Corpo (1984)

Craig Wasson e Melanie Griffith em "Dublê de Corpo". Max / Divulgação

De Brian De Palma. A reverência que De Palma tem por Alfred Hitchcock encontra aqui um de seus momentos de maior destaque, citando os clássicos Janela Indiscreta (1954) e Um Corpo que Cai (1958). Na trama, um ator (Craig Wasson) que acabou de perder o emprego e descobrir a traição da namorada fica obcecado ao observar, por um telescópio, uma bela vizinha que dança seminua. Cada vez mais inebriado, ele embarca numa perigosa jornada que é agravada por sua claustrofobia e tenta se aproximar da personagem de Melanie Griffith, a atriz pornô Holly Body (em inglês, corpo sagrado), a quem ele vê dançando do mesmo jeito em um filme erótico. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

6) Nove e Meia Semanas de Amor (1986)

Mickey Rourke e Kim Basinger em "Nove e Meia Semanas de Amor". MGM / Divulgação

De Adrian Lyne. É um dos títulos mais icônicos do subgênero. Não à toa, muitas de suas cenas foram fartamente parodiadas em filmes de comédia, como a da geladeira ou a do strip-tease ao som da canção You Can Leave Your Hat On, de Joe Cocker. Na trama, Kim Basinger é Elizabeth, sexy e chique empregada de uma galeria de arte que se envolve com John (Mickey Rourke), um homem rico que gosta de colocar em prática fantasias sexuais. (MUBI)

7) Atração Fatal (1987)

Michael Douglas e Glenn Close em "Atração Fatal". Paramount / Divulgação

De Adrian Lyne. Foi o campeão de bilheteria em 1987, rendendo quase 23 vezes o seu custo (orçado em US$ 14 milhões, faturou US$ 320 milhões), e disputou seis categorias do Oscar: melhor filme, direção, atriz (Glenn Close), atriz coadjuvante (Anne Archer), roteiro adaptado e edição. Atração Fatal penetrou na cultura popular e virou objeto de estudos sobre relacionamentos, saúde mental, machismo e misoginia. Michael Douglas interpreta Dan Gallagher, um bem-sucedido advogado de Manhattan que tem um casamento aparentemente feliz com Beth (Anne Archer) e é pai de uma linda menina. Um dia, ele conhece uma executiva do mercado editorial, Alex Forrest (Glenn Close), uma mulher livre e liberal com quem tem um tórrido caso de fim de semana. Quando a amante começa a apresentar descontrole e obsessão, Dan resolve dar um basta no relacionamento. Mas Alex não aceita ser rejeitada e passa a infernizar a vida do advogado e de sua família. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

8) Perigo na Noite (1987)

Mimi Rogers e Tom Berenger em "Perigo na Noite". Divulgação / Divulgação

De Ridley Scott. Detetive casado (Tom Berenger) é designado para proteger a vida de bela socialite (Mimi Rogers) testemunha de assassinato da máfia. Inevitavelmente, como convém ao subgênero, os dois começam um romance, para desgosto da esposa do policial (Lorraine Braco). (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video)

9) Sem Saída (1987)

Kevin Costner e Sean Young em "Sem Saída". Orion Pictures / Divulgação

De Roger Donaldson. Mistura de ação, espionagem e erotismo, este é um filme que merece estar também em uma lista dos melhores plot twists. Kevin Costner interpreta um tenente da Marinha que tem um caso com a amante (Sean Young) do secretário de Defesa dos EUA (Gene Hackman). Um assassinato vai desencadear um jogo de gato e rato. (Disponível para aluguel em Apple TV)

10) Vítimas de uma Paixão (1989)

Ellen Barkin e Al Pacino em "Vítimas de uma Paixão". Harold Becker / Divulgação

De Harold Becker. Na trama, Al Pacino é um policial que investiga uma série de misteriosos assassinatos em Nova York. Ele acaba se enredando com uma loira fatal (Ellen Barkin) que, claro, pinta como principal suspeita. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

11) Desejos (1992)

Richard Gere e Kim Basinger em "Desejos". Warner / Divulgação

De Phil Joanou. Um psiquiatra (Richard Gere) tem um caso com a irmã mais jovem (Uma Thurman) de uma paciente (Kim Basinger), casada com um gângster (Eric Roberts) que a maltrata. O caso acaba em mentiras, traição e morte. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video)

12) Instinto Selvagem (1992)

Michael Douglas e Sharon Stone em "Instinto Selvagem". Columbia TriStar / Divulgação

De Paul Verhoeven. Então com 34 anos, Sharon Stone tornou-se um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood graças a este suspense ambientado em San Francisco. Ela interpreta a escritora Catherine Tramell, principal suspeita do assassinato de seu marido. Michael Douglas faz o detetive Nick Curran, que investiga o caso e acaba se apaixonando por ela. Com altíssima voltagem erótica, Instinto Selvagem deixou pelo menos uma cena na história do cinema: a de Catherine cruzando e descruzando as pernas durante um interrogatório. (Belas Artes à La Carte)

13) Corpo em Evidência (1993)

Madonna e Willem Dafoe em "Corpo em Evidência". Uli Edel / Divulgação

De Uli Edel. De todas as imitações de Instinto Selvagem, esta foi uma das mais massacradas pela crítica. Tampouco fez sucesso de bilheteria: foram somente US$ 38 milhões arrecadados, contra um orçamento de US$ 30 milhões. Mas não poderia ficar de fora desta lista, por ser tão representativo do que eram os thrillers eróticos daquela época. Madonna e Willem Dafoe fazem as vezes de Sharon Stone e Michael Douglas. Ela é Rebecca Carlson, suspeita da morte por asfixia erótica de um homem mais velho e rico. Ele é o advogado Frank Dulaney, que decide defender Rebecca. À medida que o julgamento se aproxima, os dois personagens entram em um relacionamento sadomasoquista. (Disponível para aluguel em Apple TV)

14) Assédio Sexual (1994)

Michael Douglas e Demi Moore em "Assédio Sexual". Warner / Divulgação

De Barry Levinson. A vida de um executivo (Michael Douglas) é arruinada quando uma mulher (Demi Moore) ocupa seu lugar na empresa e tenta seduzi-lo. Depois de rejeitá-la, ele é acusado de assédio sexual e descobre que este é apenas o começo de uma trama de conspirações empresariais. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

15) Ligadas pelo Desejo (1996)

Jennifer Tilly e Gina Gershon em "Ligadas pelo Desejo". Gramercy Pictures / Divulgação

De Lana Wachowski e Lilly Wachowski. É o estranho no ninho nesta lista, pelo protagonismo feminino e por ser um filme LGBT+. Cansada de ser espancada por seu marido, um chefão da Máfia (Joe Pantoliano), Violet (Jennifer Tilly) se envolve com uma ex-presidiária, Corky (Gina Gershon), com quem troca juras de amor e planeja a morte do bandido para fugirem com seu dinheiro. (Disponível para aluguel em Apple TV, Google Play e YouTube)

16) Um Crime Perfeito (1998)

Michael Douglas e Gwyneth Paltrow em "Um Crime Perfeito". Warner / Divulgação

De Andrew Davis. Refilmagem de Disque M para Matar (1954), de Alfred Hitchcock, traz Gwyneth Paltrow como a jovem e infiel esposa do milionário empresário vivido por Michael Douglas. Quando ele descobre a traição, põe em andamento um plano maligno e intrincado. Viggo Mortensen encarna o amante dela, um obscuro porém talentoso pintor. (Disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

17) Garotas Selvagens (1998)

Neve Campbell e Denise Richards em "Garotas Selvagens". Gramercy Pictures / Divulgação

De John McNaughton. É um filme que talvez não recebesse sinal verde nos tempos politicamente corretos de hoje. Na Flórida, uma estudante do Ensino Médio (Denise Richards) rica e mimada tenta seduzir um professor (Matt Dillon), mas não consegue. Para se vingar, ela o acusa de estupro. A história se complica quando outra garota (Neve Campbell), essa de família mais humilde, faz a mesma acusação. Kevin Bacon encarna o detetive que investiga o caso. (Netflix)

18) Infidelidade (2002)

Diane Lane e Olivier Martinez em "Infidelidade". 20th Century Studios / Divulgação

De Adrian Lyne. O que começa como um drama conjugal vira uma história policial. Diane Lane concorreu ao Oscar de melhor atriz no papel da dona de casa que viaja a Nova York para manter um caso com um artista francês mais jovem (Olivier Martinez). O marido (Richard Gere) desconfia e contrata um detetive para seguir os passos da esposa. (Disney+)

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