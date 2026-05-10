Os 100 filmes brasileiros que os críticos consideram essenciais

Cena de "Limite" (1931), filme de Mário Peixoto que era o primeiro colocado no ranking da Abraccine de 2015. Sala Redenção / Divulgação

A Abraccine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, acaba de atualizar a lista dos 100 melhores filmes brasileiros, que havia sido publicada pela primeira vez em 2015.

Com 171 profissionais de todas as regiões do Brasil, a Abraccine é uma das maiores associações de críticos de cinema do mundo. Agora, a entidade mudou o nome da seleção, que se chama 100 Filmes Brasileiros Essenciais, e também abandonou o formato de ranking.

Os títulos estão ordenados apenas cronologicamente, pelo ano de lançamento. As alterações refletem novos propósitos da Abraccine, visando ampliar a diversidade da lista e torná-la menos subjetiva.

Odilon Lopez e Angela Grosser em um dos episódios de "Um É Pouco, Dois É Bom" (1970), filme do próprio Lopez. APTC-RS / Divulgação

O Rio Grande do Sul está representado por três produções: Um É Pouco, Dois É Bom (1970), de Odilon Lopez, pioneiro do cinema negro brasileiro, o premiadíssimo curta Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado, e a comédia Saneamento Básico, o Filme (2007), também dirigida por Furtado e estrelada por Wagner Moura, Fernanda Torres, Lázaro Ramos e Camila Pitanga.

O diretor mais citado é Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), com quatro filmes. Entre os contemporâneos, Kleber Mendonça Filho e Walter Salles aparecem três vezes.

Confira, abaixo, a lista completa. Clique nos links se quiser saber mais.