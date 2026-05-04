Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci em "O Diabo Veste Prada 2" (2026), filme de David Frankel. 20th Century Studios / Divulgação

O Diabo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2, 2026) chegou chegando. No seu primeiro fim de semana em exibição, o filme dirigido por David Frankel arrecadou mundialmente US$ 233,6 milhões, tornando-se a segunda maior bilheteria de estreia entre as produções de de Hollywood em 2026. Superou o lançamento de Michael, que faturou US$ 218 milhões, e só perde para Super Mario Galaxy, que somou US$ 372,5 milhões.

Com esse montante, a comédia sobre o mundo da moda e do jornalismo já amealhou 72% do total arrecadado por O Diabo Veste Prada em 2006: US$ 326,5 milhões.

É a maior bilheteria de estreia para um filme estrelado por Meryl Streep, batendo os US$ 90 milhões de Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo (2018), e também por Emily Blunt, ultrapassando (pasme) Oppenheimer (2023), que fez US$ 176 milhões no seu lançamento.

Fora dos Estados Unidos, o mercado mais rentável foi, logicamente, a Itália. Afinal, o país é um dos centros pro excelência da moda, e é em Milão que está ambientado o clímax do filme. Com US$ 16,6 milhões faturados, O Diabo Veste Prada 2 passa a ser a quarta maior estreia de todos os tempos para um título hollywoodiano.

Os números ratificam as expectativas. O primeiro trailer, lançado no final de dezembro, gerou 185 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, tornando-se o mais visto no Instagram em 2025 e o recordista entre todas as produções do 20th Century Studios. Entre março e abril, a audiência do primeiro O Diabo Veste Prada no streaming dos Estados Unidos e do Canadá aumentou 428%, segundo medições da empresa Nielsen.

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