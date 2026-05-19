Cena de "O Agente Secreto" (2025), filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. Victor Jucá / Divulgação

O Oscar não veio, mas O Agente Secreto tem motivos de sobra para comemorar, nesta terça-feira (19), o aniversário de um ano de sua estreia mundial, no Festival de Cannes de 2025. De lá para cá, o thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura tornou-se o filme brasileiro mais premiado da história.

Com 99 troféus e honrarias, o título superou o recorde que pertencia a Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, que somou 86 prêmios e distinções.

A lista de conquistas inclui os troféus de melhor direção, melhor ator e melhor filme pela Federação Internacional dos Críticos (Fipresci) em Cannes; os Globos de Ouro de melhor longa estrangeiro e melhor ator em drama; o Critics Choice, o Independent Spirit e o Satellite de melhor filme internacional; e os prêmios Platino de melhor filme ibero-americano, direção, ator, roteiro (escrito pelo próprio Kleber Mendonça Filho), montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias), direção de arte (Thales Junqueira) e música original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves).

No Oscar, O Agente Secreto concorreu em quatro categorias: melhor filme (vencida por Uma Batalha Após a Outra), melhor ator (deu Michael B. Jordan, de Pecadores), filme internacional (ganhou Valor Sentimental, da Noruega) e elenco (conquistada por Uma Batalha Após a Outra).

Visto por quase 2,5 milhões de espectadores e atualmente disponível na Netflix, O Agente Secreto festeja seu aniversário voltando aos cinemas. A Vitrine Filmes lançou cópias em 35mm do filme para sessões especiais. Na primeira semana, as projeções estão ocorrendo em São Paulo, no Espaço Petrobras de Cinema (também houve uma em Fortaleza, no Cinema do Dragão). Ainda não se sabe se o relançamento inclui Porto Alegre — as exibições desta terça e de quarta (20) no Cinemark do Barra Shopping, às 11h, não fazem parte da programação.

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