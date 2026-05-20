Detalhe da capa do single "Quase Feliz", de Inchauspe. Inchauspe / Divulgação

A música de abertura da série argentina Quase Feliz (Casi Feliz), disponível na Netflix, acaba de ganhar uma versão brasileira. Nesta sexta-feira (22), o gaúcho Inchauspe lança nas plataformas digitais a sua adaptação para a canção composta e interpretada pela banda Miranda! para a produção criada e protagonizada por Sebastián Wainraich.

Comédia dramática sobre a crise da meia-idade, Quase Feliz já teve duas temporadas — a primeira, em 2020, conta com 10 episódios, e a segunda, em 2022, oito. Wainraich encarna um personagem que é inspirado na sua própria vida.

Sebastián Wainraich na série "Quase Feliz". Netflix / Divulgação

Trata-se de um radialista argentino chamado Sebastián, às voltas com as tentativas frustradas de reatar com a ex-esposa (mãe de seus filhos, um casal de gêmeos), uma sucessão de gafes e a torcida por um inexpressivo time de futebol, o Atlanta. O cenário caótico se completa com uma tragédia: o terapeuta que atende Sebastián há muitos anos morre inesperadamente durante uma cirurgia.

Em entrevistas, Wainraich comentou: "Creio que expor a fragilidade masculina é uma coisa típica dos portenhos. Somos uma sociedade muito psicanalisada, ao mesmo tempo em que os homens sentem muitas pressões. Talvez sejamos diferentes de homens brasileiros, mexicanos, colombianos por não termos vergonha de expor essas vulnerabilidades. Talvez seja a temperatura, você vai subindo para o norte e as pessoas parecem ser mais felizes do que nós, aqui no sul".

— A série tem uma pegada cotidiana, que o cinema argentino faz muito bem, muito parecida com a vida de muitas pessoas que eu conheço. Me chamou atenção até mesmo o texto, as considerações sobre os problemas do dia a dia — diz o músico e compositor Inchauspe, 56 anos, fã também da música produzida na Argentina: — Tenho essa afinidade há muito tempo. Quando trabalhei um período em rádio, queria sempre mostrar as coisas de lá.

Inchauspe é o autor de canções como Uma Vez Mais, Teu Abraço, Hey João, Melhor que Eu e Pra me Salvar. Na regravação do tema de Quase Feliz, o músico manteve o arranjo original, adicionando uma guitarra, alguns violões e piano. Ele tocou todos os instrumentos.

O músico e compositor Inchauspe, 56 anos. Vanessa Bierhals / Divulgação

Na hora de verter a letra do espanhol para o português, Inchauspe disse que a proximidade geográfica, cultural e "de espírito" entre Buenos Aires e a capital gaúcha contribuiu muito:

— A letra é tão, mas tão porto-alegrense que eu não tive nenhuma dificuldade de adaptar.

Confira os primeiros versos na versão de Inchauspe: "Sexta feira à noite terminando a semana / Eu fico sozinho, me esparramo pela cama / Acho que comi demais e que sou quase feliz / Ligo a TV e deixo ela silenciada / faço planos impossíveis que não dão em nada / Logo eu esqueço tudo e isso é normal para mim / Algo em mim, em mim, em mim, em mim… / Algo em mim não é mais tão feliz / Quase feliz, feliz, feliz, feliz, feliz / Quase feliz, não basta para mim".

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