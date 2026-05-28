Nicolas Cage protagoniza "Pig: A Vingança" (2021), filme dirigido por Michael Sarnoski. Neon / Divulgação

Não entendo por que Pig (2021), filme que foi adicionado recentemente ao menu do Amazon Prime Video e que também está disponível na MUBI, não virou simplesmente Porca no Brasil. O subtítulo — uma mania nacional — acrescentado ao nome original, A Vingança, passa a ideia de que veremos uma mistura de excentricidade e violência. Ainda mais que o personagem principal é vivido por Nicolas Cage, ator acostumado a encarnar tipos bizarros ou brutos.

A sinopse, é verdade, também sugere um caminho trilhado outras tantas vezes por Cage: a jornada de autodestruição, o sacrifício e a explosão de fúria em busca de algum tipo de redenção. Os títulos brasileiros de filmes mais ou menos recentes do ator são bem autoexplicativos: Motoqueiro Fantasma 2: Espírito de Vingança (2011), Fúria sobre Duas Rodas (2011), Fúria (2014), Vingança ao Anoitecer (2014), Uma História de Vingança (2017), Mandy: Sede de Vingança (2018), Jornada para o Inferno (2022) e Depois do Apocalipse (2024).

Mas Pig: A Vingança vai ser uma surpresa para quem imaginava estar diante de mais um filme desse tipo. Ou uma decepção, caso o interesse fosse mesmo por ação selvagem e sangrenta.

Este foi o primeiro longa-metragem dirigido por Michael Sarnoski, que concorreu ao troféu de estreante no DGA Awards, a premiação do Sindicato dos Diretores dos EUA. Depois, ele realizou Um Lugar Silencioso: Dia Um (2024) e A Morte de Robin Hood (2026), que é estrelado por Hugh Jackman e Jodie Comer e estreia no Brasil em 18 de junho.

Na trama escrita por Sarnoski e Vanessa Block, Nicolas Cage interpreta o ermitão Rob, que mora em uma floresta do Oregon na companhia de, ora, uma porca. Farejadora, ela é sua companheira na procura por trufas negras, um dos fungos comestíveis mais caros do mundo.

Nicolas Cage e a porca com quem convive em "Pig: A Vingança". Neon / Divulgação

O único contato de Rob com a sociedade se dá nas quintas-feiras, quando recebe a visita de seu comprador, Amir (Alex Wolff, de Hereditário e Um Lugar Silencioso: Dia Um). São dois personagens opostos: o primeiro, bem mais velho, é um maltrapilho taciturno e de poucas palavras; o segundo, bem jovem, veste ternos elegantes, dirige um Camaro amarelo e garganteia seu suposto sucesso.

A transação não envolve dinheiro — o protagonista já abdicou disso, parece estar em estado de graça junto ao verde e à água e distante dos demais seres humanos. A moeda de troca são apenas mantimentos, como aqueles com os quais Rob prepara pratos — torta rústica de cogumelos, rabanada da mamãe com escalopes desconstruídos — que vão batizar os capítulos nos quais Sarnoski e Block dividem a trama.

Alex Wolff encarna Amir em "Pig: A Vingança". Neon / Divulgação

O paraíso é sacudido por um incidente violento. Aí, quando outros elementos permitem apostar na execução de Pig como um filme de vingança, a história se transforma. Contraria o padrão estabelecido por Keanu Reeves na franquia John Wick e seguido, por exemplo, por Liam Neeson em Vingança à Sangue Frio (2019) e Bob Odenkirk em Anônimo (2021). Em Pig, o passado não volta à tona em um banho de sangue, mas talvez em um rio de lágrimas.

Pig apresenta uma surpresa atrás da outra, a cada camada mostrando mais beleza, a cada camada tornando-se, consequentemente, um filme mais profundo. O mundo da gastronomia é apenas o cenário para discutir temas que incluem o processo de luto, o conflito entre liberdade artística e ambição financeira, a discrepância entre os sonhos que tínhamos e o status que queremos preservar, a comunhão com a natureza e necessidade de termos empatia nas nossas relações com as outras pessoas — sejam amigas ou não.

E uma das mais bonitas surpresas de Pig é o desempenho de Nicolas Cage. O ator está contido, concentrado, evitando seus famosos maneirismos. Cativa e emociona, sem jamais escorregar para a pieguice. Merecia ter disputado o Oscar de melhor ator em 2022. Seria a terceira vez, após vencer por Despedida em Las Vegas (1995) e competir por Adaptação (2002).

Mas ele não concorreu nem no Globo de Ouro ou no Bafta, da Academia Britânica. Por outro lado, Pig valeu ao ator uma indicação na categoria Redeemer (Redenção) do Framboesa de Ouro, o prêmio de galhofa instituído por um publicitário de Hollywood e dedicado aos piores da temporada. Cage é figurinha carimbada no Razzie: já foi indicado nove vezes, a última delas como coadjuvante em Terra de Pistoleiros (2025). Se serve de consolo, nunca "ganhou".

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