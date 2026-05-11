Rachel McAdams protagoniza "Socorro!" (2026), filme dirigido por Sam Raimi. Brook Rushton / Divulgação

O Disney+ adicionou na quinta-feira (7) a seu menu um filmaço de "terrir" que teve uma vida muito curta nos cinemas de Porto Alegre: Socorro! (Send Help, 2026), que estreou em 29 de janeiro e ficou em cartaz por apenas 14 dias.

Escrito por Damian Shannon e Mark Swift, Socorro! é o 17º longa-metragem de Sam Raimi, diretor das trilogias Uma Noite Alucinante (1981, 1987 e 1992) e Homem-Aranha (2002, 2004 e 2007), do faroeste Rápida e Mortal (1995) e do terror Arraste-me para o Inferno (2009). O cineasta não trabalhava atrás das câmeras desde Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).

O filme é uma espécie de mistura entre dois reality shows: O Aprendiz e No Limite. É tanto uma história de busca pelo sucesso no mundo corporativo quanto uma história de luta pela sobrevivência em uma ilha deserta.

A personagem principal é encarnada por Rachel McAdams, uma das atrizes mais versáteis de sua geração — vide seu currículo, que inclui Meninas Malvadas, Diário de uma Paixão, Voo Noturno, Spotlight (pelo qual concorreu ao Oscar de melhor coadjuvante), Desobediência e A Noite do Jogo. Trata-se de Linda Liddle, uma executiva dedicadíssima ao trabalho, mas socialmente desajeitada, o que, em um ambiente machista e tóxico, a transforma em alvo de exclusão e de humilhações.

Linda anseia por uma promoção há muito tempo prometida, mas o novo CEO da empresa, Bradley Preston (papel de Dylan O'Brien, da série Teen Wolf e da trilogia Maze Runner), filho do falecido dono, concede o cargo a um playboy recém contratado, Donovan (Xavier Samuel), seu ex-colega de fraternidade universitária. Ela decide confrontá-lo e acaba convidada para acompanhar Bradley, Donovan e outros executivos em uma viagem de negócios a Bangkok, na Tailândia.

Linda Liddle (papel de Rachel McAdams) e Bradley Preston (Dylan O'Brien) em "Socorro!". Brook Rushton / Divulgação

Não é segredo que vai acontecer um terrível acidente de avião, forçando Bradley e Linda a conviverem em uma ilha deserta e selvagem. Lá, a dinâmica de poder se inverte: típico filhinho de papai, o patrão fica à mercê da funcionária que durante o voo havia sido novamente humilhada, agora por causa do seu vídeo de inscrição no programa Survivor.

A química entre Rachel McAdams e Dylan O'Brien funciona: ele é o chefe babaca mas vulnerável — e sua risadinha nervosa até confere charme ao personagem; ela terá de colocar à prova as habilidades que tanto treinou — e também sua moralidade.

Dylan O'Brien em cena do filme "Socorro!". Brook Rushton / Divulgação

Sam Raimi filma esse conflito de classes e esse jogo de sobrevivência retomando uma marca de sua carreira: exagera tanto no terror, na violência e no grotesco que tudo se torna muito engraçado. Mas isso, claro, vai depender do seu estado de espírito e da companhia ao assistir a Socorro!. Na sessão de cinema, cenas como a do javali e a da "castração" provocaram gargalhadas, mesmo que talvez para sublimar o medo.

Ao mesmo tempo em que aposta no excesso, Raimi busca a autenticidade. As filmagens foram feitas em uma baía entre as províncias tailandesas de Krabi e Phuket, rica em flora, fauna e cenários naturais que sugerem segredos e perigos. Segundo o cineasta, uma equipe de especialistas em circunstâncias extremas garantiu que Linda só fabricasse o que fosse realmente possível. Um combate cru foi detalhadamente coreografado — "Tivemos de atuar com uma ferocidade quase animal. Foi realmente difícil, mas saímos vivos. Ninguém se machucou", contou Dylan O'Brien.

Houve cuidado especial até com o vestuário. A figurinista Anna Cahill trabalhou no desgaste progressivo da única roupa que os náufragos usam na ilha. Havia quase 50 calças de Linda em diferentes graus de deterioração.

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