Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen estrelam "Primeiro as Damas" (2026), filme dirigido por Thea Sharrock. Rob Youngson/Netflix / Divulgação

Lançado na sexta-feira (22), Primeiro as Damas (Ladies First, 2026) logo se tornou um dos filmes mais vistos na Netflix. Trata-se de uma adaptação da comédia francesa Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), escrita e dirigida por Éléonore Pourriat e também disponível na plataforma de streaming. A direção coube à inglesa Thea Sharrock, de Como Eu Era Antes de Você (2016) e Pequenas Cartas Obscenas (2023), e o elenco é encabeçado por Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.

A trama imagina uma inversão de papéis entre homens e mulheres, tipo a trilogia brasileira Se Eu Fosse Você (2006, 2009 e 2026). Cohen interpreta Damien Sachs, alto executivo de uma agência de publicidade de Londres, a Atlas. Damien é um sujeito machista, mulherengo e sexista que, após bater a cabeça em um poste na rua, acorda em uma realidade alternativa.

Nesse novo mundo, as mulheres estão no poder e os homens são submissos. A lanchonete concorrente do McDonald's não se chama Burger King, mas Burger Queen. A famosa marca de lingeries não é a Victoria's Secret, mas a Victor's Secret. E Harry Potter virou Harriet Potter.

Ao retornar para o trabalho, Damien, que estava prestes a suceder o CEO da Atlas, descobre que é um funcionário desvalorizado e constantemente assediado. E sua sala agora está ocupada pela personagem de Rosamund Pike, a implacável Alex Fox, outrora uma mãe solteira promovida a diretora de criação apenas para "efeitos decorativos": suas ideias para uma campanha publicitária da cerveja Guinness eram solenemente ignoradas.

Claro que Damien quer retomar seu lugar ao sol, e claro que o protagonista terá uma transformadora lição de moral. A previsibilidade do roteiro, porém, não anula a graça e a crítica das piadas sobre a cultura patriarcal, o machismo estrutural, o ideário masculino, a desigualdade de gênero, o assédio sexual e a absurda pressão estética sobre as mulheres. Sim, talvez o humor se torne repetitivo, mas às vezes é preciso bater na mesma tecla para o recado chegar.

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