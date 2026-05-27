Cena do documentário "Copan" (2025), dirigido por Carine Wallauer. Vitrine Filmes / Divulgação

O CineBancários exibe a partir desta quinta-feira (28), nas sessões das 17h30min, Copan (2025), filme da diretora gaúcha Carine Wallauer que, no ano passado, venceu a competição brasileira do É Tudo Verdade, o principal festival de documentários do país.

Concebido por Oscar Niemeyer (1907-2012) e inaugurado em 1966, o Copan é um marco arquitetônico de São Paulo e o maior condomínio residencial da América Latina — cerca de 5 mil pessoas vivem em 1.160 apartamentos, que são divididos em seis blocos e 32 andares.

O documentário retrata o cotidiano do prédio, mas não aos moldes do que o mestre Eduardo Coutinho (1933-2014) fez no já clássico Edifício Master (2002). A câmera não mira os moradores, mas quem trabalha lá — incluindo o síndico, porteiros, funcionários da limpeza e da manutenção e empregados dos mais de 70 estabelecimentos comerciais. E Wallauer não faz perguntas nem ouve histórias, apenas observa — os deslocamentos pelos corredores, elevadores ou escadas, a labuta doméstica ou nas lojas, as conversas amenas ou as discussões via Zoom.

Foco de "Copan" está nas pessoas que trabalham no edifício. Vitrine Filmes / Divulgação

Ao justificar o prêmio no Festival É Tudo Verdade, o júri do evento destacou "a ousadia formal aliada a um vigoroso rigor estético", a "originalidade", a "precisão" e a "delicadeza", o "equilíbrio das cenas" e "as nuances que revelam os conflitos contemporâneos, alcançando uma singular síntese poética dos contrastes de nosso país".

Este é o primeiro longa-metragem dirigido por Carine Wallauer, uma artista audiovisual nascida em Nova Hamburgo. Nas suas palavras, Copan "é uma profunda jornada observacional que se desenvolve em narrativa intimista. Enquanto as engrenagens da vida cotidiana se movem no que vemos, o som nos lembra que dentro de cada indivíduo pulsa um mundo de sensações e pensamentos. E o edifício se revela, ele mesmo, uma entidade viva".

A diretora Carine Wallauer com o prêmio recebido por "Copan" no Festival É Tudo Verdade. Vitrine Filmes / Divulgação

Ela morou no Copan durante sete anos, experiência que permitiu à diretora acesso privilegiado aos bastidores e às pessoas que circulam todos os dias por essa cidade vertical. E são condôminos a produtora Viviane Mendonça e o DJ KL Jay, responsável pela trilha sonora ao lado dos filhos DJ Will e DJ Kalfani.

O material de divulgação ressalta que o momento político da estreia de Copan é semelhante ao dos anos de sua produção: polarizado, o Brasil vai às urnas para eleger quem será o presidente. O clima de tensão, conflitos e ressentimentos no país se reflete no microcosmo do edifício, que também está às voltas com uma eleição, a sindical. E se existe um personagem central no filme, é Affonso Celso Prazeres de Oliveira, que foi síndico do Copan por mais de três décadas, até morrer em dezembro de 2025, aos 86 anos.

Affonso Celso Prazeres de Oliveira (1939-2025) foi síndico do Copan por mais de 30 anos. Vitrine Filmes / Divulgação

A aproximação entre os dois pleitos é interessante, mas a reflexão política acaba esvaziada pela proposta do documentário. O filme abre mão de contextualizações (aliás, quem não mora em São Paulo talvez não consiga apreender o peso simbólico do Copan), é bastante fragmentado e alonga-se no registro de rotinas que pouco acrescentam em termos de narrativa ou dramaticidade — quando muito, tentam extrair beleza do comezinho.

Entende-se a ideia de fazer uma obra eminentemente observacional, a exemplo do que a diretora Jessica Kingdon fez em Ascensão (2021), sobre trabalho, consumo e lazer na China, mas a combinação do olhar distanciado e quase sempre estático com a recusa em desenvolver os eventuais personagens torna Copan excessivamente frio e raramente envolvente.

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