"Michael" (2026) é um dos filmes elegíveis para a promoção no Cinesystem de Porto Alegre. Glen Wilson / Lionsgate / Divulgação

A rede Cinesystem, que no RS tem salas de cinema em Porto Alegre (no shopping Bourbon Country, dentro do LOOF), em Rio Grande e em São Leopoldo, realiza nesta terça-feira (5) duas promoções de ingressos. A principal delas é o Passaporte Cinesystem 5/5, que permite comprar cinco entradas por R$ 55 – o equivalente a R$ 11 por bilhete.

Os vouchers poderão ser usados até 31 de maio, em sessões 2D de salas convencionais. A compra do passaporte deve ser feita exclusivamente nesta terça, pelo site Ingresso.com. Cada CPF poderá adquirir até cinco pacotes.

A rede também venderá ingressos por R$ 5 para os primeiros 50 bilhetes do dia em cada unidade. Nesse caso, a compra também será apenas online, com limite de duas entradas por pessoa.

Outra oferta é voltada aos participantes do Clube da Pipoca, programa de fidelidade da Cinesystem. No mesmo dia, os membros poderão resgatar uma pipoca G por 55 pontos, presencialmente nas bilheterias ou bombonieres participantes.

As promoções não são cumulativas entre si nem com outras ofertas. Os ingressos não valem para salas Cinépic, IMAX, VIP, feriados, pré-estreias e sessões especiais.

Em Porto Alegre, se você quiser aproveitar a promo 5/5 hoje mesmo, os filmes que podem ser assistidos são: Devoradores de Estrelas, O Diabo Veste Prada 2, O Drama, Michael, Super Mario Galaxy: O Filme e o documentário Zico: O Samurai de Quintino.

* Produção: João Vítor Debiasi

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