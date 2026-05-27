Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

100 anos
Notícia

Cinema em Porto Alegre exibe de graça sete filmes com Marilyn Monroe

Cinemateca Capitólio celebra a partir desta quinta-feira (28) o centenário de nascimento da atriz. Lista inclui "Torrentes de Paixão", "O Pecado Mora ao Lado" e "Os Desajustados"

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS