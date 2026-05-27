Cinema em Porto Alegre exibe de graça sete filmes com Marilyn Monroe

Marilyn Monroe em "Torrentes de Paixão" (1953), filme de Henry Hathaway. 20th Century Studios / Divulgação

Antes de virar uma das imagens mais reproduzidas do século 20, Marilyn Monroe (1926-1962) foi uma atriz tentando escapar do papel que Hollywood escreveu para ela. A Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, revisita parte dessa trajetória a partir desta quinta-feira (28), com a mostra Marilyn Monroe 100 Anos, em homenagem ao centenário de nascimento da artista, celebrado em 1º de junho.

Serão exibidos sete filmes, todos com entrada franca, até o dia 10 de junho. A seleção passa por alguns de seus papéis mais conhecidos, em gêneros como comédia, musical, melodrama e faroeste.

Morta aos 36 anos em circunstâncias nebulosas — tema central do documentário O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (2022), dirigido por Emma Cooper e disponível na Netflix —, Marilyn talvez tenha sido a grande diva do cinema. Sua carreira foi curta, cerca de 15 anos, mas marcante, ainda que jamais tenha concorrido ao Oscar.

Nos 40 anos de sua morte, a atriz foi personagem de uma cinebiografia muito controvertida, Blonde (2022), a adaptação do diretor Andrew Dominik para o romance de Joyce Carol Oates. Também disponível na Netflix, o filme aposta em sexo e sofrimento e valeu à cubana Ana de Armas uma indicação ao Oscar.

Outra versão ficcional da atriz aparece em Sete Dias com Marilyn (2011), filme de Simon Curtis que reconstitui os bastidores da produção de O Príncipe Encantado (1957) em Londres. No papel, Michelle Williams concorreu ao Oscar de melhor atriz. O título pode ser visto no Amazon Prime Video.

Filmes da mostra Marilyn Monroe 100 Anos

Torrentes de Paixão (1953)

Primeiro grande sucesso de Marilyn Monroe teve como cenário as Cataratas do Niágara. Star+ / Divulgação

Dirigido por Henry Hathaway. Primeiro grande sucesso de Marilyn Monroe como protagonista, apresenta a atriz em um registro mais sombrio do que a comédia que a consagraria depois. Ela vive Rose Loomis, mulher presa a um casamento já contaminado pela desconfiança.

Ambientado nas Cataratas do Niágara, o suspense acompanha dois casais em crise: um deles em lua de mel, o outro já tomado pela violência. Marilyn aparece como força erótica e ameaça, uma presença luminosa cercada por névoa, água e tragédia. Sessões em 30/5, às 15h, e 2/6, às 17h.

Os Homens Preferem as Loiras (1953)

Marilyn Monroe no número musical "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", uma das cenas mais célebres da atriz. Star+ / Divulgação

Dirigido por Howard Hawks. Uma das grandes vitrines da inteligência cômica de Marilyn Monroe, o musical coloca a atriz ao lado de Jane Russell em uma dupla afiada.

Lorelei Lee parece acreditar apenas no brilho dos diamantes, mas Marilyn faz a personagem parecer sempre um passo à frente da caricatura. A viagem a Paris vira palco para uma comédia sobre dinheiro, desejo e esperteza feminina. É também o filme de Diamonds Are a Girl’s Best Friend, icônico número musical que grudou para sempre na imagem da atriz. Sessões em 30/5, às 17h, e 2/6, às 19h.

Como Agarrar um Milionário (1953)

Marilyn interpreta uma das três modelos em busca de casamento vantajoso em Nova York. Fox Film Brasil / Divulgação

Dirigido por Jean Negulesco. Marilyn Monroe divide a cena com Lauren Bacall e Betty Grable como três modelos que alugam uma cobertura em Nova York para pescar maridos ricos. O plano parece cínico, mas o filme se diverte justamente quando a estratégia começa a falhar.

Marilyn interpreta Pola, míope demais para enxergar direito e vaidosa demais para usar óculos. Ela procura segurança, mas rouba as cenas quando tropeça no que está bem diante dos olhos. Sessões em 31/5, às 19h, e 2/6, às 15h.

O Rio das Almas Perdidas (1954)

Marilyn Monroe e Robert Mitchum em "O Rio das Almas Perdidas". 20th Century Studios / Divulgação

Dirigido por Otto Preminger. Marilyn Monroe vai parar no faroeste ao lado de Robert Mitchum. Ela vive Kay, cantora de saloon arrastada para uma travessia perigosa depois que um viúvo recém-saído da prisão e seu filho cruzam seu caminho.

O filme tira Marilyn dos apartamentos de luxo e dos salões iluminados, colocando-a diante de corredeiras, lama e violência. É uma estrela de Hollywood testada por um mundo sem muito verniz. Sessão em 29/5, às 15h.

O Pecado Mora ao Lado (1955)

A cena do vestido branco em "O Pecado Mora ao Lado" é uma das imagens mais conhecidas de Marilyn Monroe. Fox / Divulgação

Dirigido por Billy Wilder. Talvez O Pecado Mora ao Lado seja mais lembrado pela imagem do vestido branco levantado pelo vento do metrô do que pela história em si, mas essa imagem ajuda a explicar a permanência de Marilyn Monroe. Ela interpreta a vizinha de cima que invade as fantasias de um homem casado, sozinho em Manhattan durante o verão.

Baseada em peça de George Axelrod, a comédia transforma desejo em imaginação e faz da censura moral da época parte do jogo. Marilyn se encontra em plena consciência do próprio efeito. Sessões em 28/5, às 19h, 31/5, às 15h, e 3/6, às 17h.

Nunca Fui Santa (1956)

Lançado em 1956, "Nunca Fui Santa" foi uma tentativa mais dramática na carreira da atriz. Fox Film Brasil / Divulgação

Dirigido por Joshua Logan. Primeiro filme de Marilyn Monroe depois de sua temporada em Nova York, onde estudou no Actors Studio, marca uma tentativa mais clara de ser vista como atriz dramática.

Ela vive Chérie, cantora de bar que sonha com Hollywood e acaba virando obsessão de um cowboy incapaz de distinguir paixão de posse. Marilyn canta mal de propósito, reduz o glamour e encontra uma fragilidade que, conforme diz o material de divulgação da Capitólio, "deixa a comédia mais torta, mais humana e mais interessante". Sessões em 31/5, às 17h, e 3/6, às 15h.

Os Desajustados (1961)

Montgomery Clift, Marilyn Monroe e Clark Gable em "Os Desajustados". United Artists / Divulgação

Dirigido por John Huston. O dramaturgo Arthur Miller, então casado com Marilyn Monroe, escreveu o roteiro original especialmente para ela. Acabou sendo o trabalho derradeiro da atriz e também de outro grande ícone do cinema, Clark Gable (que morreu em 1960, poucos meses após as filmagens).

Este drama amargo e pessimista espelha a turbulenta vida pessoal de Marilyn naquele momento. Acima do peso e mostrando sinais dos excessos com álcool e barbitúricos, ela vive Roslyn, mulher que na tentativa de se recompor após o divórcio se aproxima de um grupo de homens problemáticos e frustrados, entre eles o criador de gado interpretado por Gable. Sessão em 29/5, às 17h.