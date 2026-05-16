"O Regresso de um Aventureiro" (1966), dirigido por Moustapha Alassane. Sala Redenção / Divulgação

A Sala Redenção, no Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, realiza desta segunda-feira (18) ao dia 28 de maio a mostra Entre Partidas e Retornos, dedicada a produções africanas. Com entrada franca, a programação reúne 11 filmes de seis países e faz parte da 14ª Semana da África na UFRGS.

A seleção aborda temas como imigração, colonialismo, globalização e diáspora, com títulos de Senegal, Moçambique, Egito, Níger, República Centro-Africana e Costa do Marfim. Em vez de organizar a mostra apenas por nacionalidades, a Sala Redenção propõe um percurso por deslocamentos: personagens que partem, retornam, enfrentam fronteiras ou tentam reconstruir vínculos rompidos pela história.

Um dos eixos da programação é a homenagem a Désiré Écaré, cineasta da Costa do Marfim formado na França. Sua obra é marcada pelas tensões entre África e Europa, especialmente a experiência de africanos em território francês e os choques culturais provocados pela diáspora. Serão exibidos Concerto para um Exílio (1968), A Nós Dois, França (1970) e Faces de Mulheres (1985).

A mostra também reserva espaço para África sobre o Sena (1955), de Paulin Soumanou Vieyra. A obra é apontada como um marco do cinema africano moderno por inverter o olhar etnográfico. Em vez de europeus filmarem a África, um realizador africano observa Paris.

Filmes africanos na Sala Redenção

Concerto para um Exílio (1968)

"Concerto para um Exílio", de Désiré Écaré. Sala Redenção / Divulgação

Dirigido por Désiré Écaré. Estudantes marfinenses vivem em Paris entre o fascínio pela capital francesa e o sentimento de desenraizamento. A narrativa transita entre o registro ficcional e documental para acompanhar jovens deslocados em meio à efervescência cultural da cidade. Sessões em 25/5, às 19h, e 26/5, às 16h

Barcelona ou a Morte (2007)

"Barcelona ou a Morte", de Idrissa Guiro. Sala Redenção / Divulgação

Dirigido por Idrissa Guiro. O documentário parte do subúrbio de Dacar, no Senegal, para acompanhar trabalhadores da pesca artesanal atingidos pela globalização. Sem perspectivas, eles transformam barcos de pesca em transportes clandestinos rumo à Europa. Sessões nesta segunda (18), às 19h, e na quarta (20), às 16h

O Regresso de um Aventureiro (1966)

"O Regresso de um Aventureiro", de Moustapha Alassane. Sala Redenção / Divulgação

Dirigido por Moustapha Alassane. Um homem volta dos Estados Unidos ao seu vilarejo no Níger carregando roupas de faroeste. A brincadeira vira sátira quando os moradores passam a adotar personagens inspirados no imaginário americano. Sessões nesta segunda (18), às 16h, e na terça (19), às 19h

A programação também inclui Eu Prometo o Paraíso (2023), de Morad Mostafa; Josepha (1975), de Joseph Akouissone; Reou-Takh (1972), de Mahama Johnson Traoré; Karingana: Os Mortos Não Contam Estórias (2020), de Inadelso Cossa; e Fallou (2017), de Alassane Sy.

Programe-se

O quê: mostra Entre Partidas e Retornos

mostra Entre Partidas e Retornos Onde: Sala Redenção – Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, campus centro da UFRGS

Sala Redenção – Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, campus centro da UFRGS Quando: de 18 a 28 de maio

de 18 a 28 de maio Ingressos: entrada franca

entrada franca Cronograma completo no site da UFRGS

*Produção: João Vítor Debiasi

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