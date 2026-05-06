Daryl Hannah e Rutger Hauer em "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982), filme de Ridley Scott. Warner / Divulgação

Ao logo de maio, a sala de cinema gratuita da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vai exibir quatro filmaços que merecem ser revistos na tela grande: 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, Blade Runner: O Caçador de Androides (1982), de Ridley Scott, Fogo Contra Fogo (1995), de Michael Mann, e Mad Max: Estrada da Fúria (2015), de George Miller.

Os quatro títulos foram agrupados em uma mostra chamada Hollywood em Foco, que começa nesta sexta-feira (8) e vai até o dia 29. Todas as sessões têm entrada franca (confira datas e horários logo abaixo).

O Cine Cinco está localizado no térreo do Prédio 5 da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681) e tem capacidade para 200 pessoas por sessão. Clique nos links se quiser saber mais sobre os filmes.

2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)

"2001: Uma Odisseia no Espaço". Warner Bros / Divulgação

De Stanley Kubrick. Desde a pré-história, um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. Quatro milhões de anos depois, no século 21, uma equipe de astronautas é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito na espaço nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. No meio da viagem, HAL entra em pane e tenta assumir o comando da nave. Sessões nesta sexta (8), às 17h, e no dia 21/5, às 17h

Blade Runner: O Caçador de Androides (1982)

"Blade Runner: O Caçador de Androides". Warner / Divulgação

De Ridley Scott. No século 21, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial (papel de Harrison Ford) é acionado para caçar um grupo de fugitivos que vivem disfarçados em Los Angeles. Sessões no dia 13/5, às 17h, e no dia 28/5, às 17h (essa exibição será comentada)

Fogo Contra Fogo (1995)

"Fogo Contra Fogo". Warner / Divulgação

De Michael Mann. Em Los Angeles, um detetive obsessivo (Al Pacino) persegue um sofisticado ladrão de bancos (Robert De Niro). Os dois descobrem que a linha que separa policiais e criminosos nem sempre é bem definida. Sessões no dia 20/5, às 17h, e no dia 29/5, às 17h

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

"Mad Max: Estrada da Fúria". Warner / Divulgação

De George Miller. Em um mundo pós-apocalíptico, Max Rockatansky (personagem de Tom Hardy) acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém. Porém, após ser capturado pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes, Max se vê no meio de uma guerra mortal iniciada pela Imperatriz Furiosa (papel de Charlize Theron), que tenta salvar um grupo de garotas. Sessões no dia 14/5, às 17h, e no dia 22/5, às 17h

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