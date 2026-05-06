Ao logo de maio, a sala de cinema gratuita da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vai exibir quatro filmaços que merecem ser revistos na tela grande: 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, Blade Runner: O Caçador de Androides (1982), de Ridley Scott, Fogo Contra Fogo (1995), de Michael Mann, e Mad Max: Estrada da Fúria (2015), de George Miller.
Os quatro títulos foram agrupados em uma mostra chamada Hollywood em Foco, que começa nesta sexta-feira (8) e vai até o dia 29. Todas as sessões têm entrada franca (confira datas e horários logo abaixo).
O Cine Cinco está localizado no térreo do Prédio 5 da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681) e tem capacidade para 200 pessoas por sessão. Clique nos links se quiser saber mais sobre os filmes.
2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)
De Stanley Kubrick. Desde a pré-história, um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. Quatro milhões de anos depois, no século 21, uma equipe de astronautas é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito na espaço nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. No meio da viagem, HAL entra em pane e tenta assumir o comando da nave. Sessões nesta sexta (8), às 17h, e no dia 21/5, às 17h
Blade Runner: O Caçador de Androides (1982)
De Ridley Scott. No século 21, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial (papel de Harrison Ford) é acionado para caçar um grupo de fugitivos que vivem disfarçados em Los Angeles. Sessões no dia 13/5, às 17h, e no dia 28/5, às 17h (essa exibição será comentada)
Fogo Contra Fogo (1995)
De Michael Mann. Em Los Angeles, um detetive obsessivo (Al Pacino) persegue um sofisticado ladrão de bancos (Robert De Niro). Os dois descobrem que a linha que separa policiais e criminosos nem sempre é bem definida. Sessões no dia 20/5, às 17h, e no dia 29/5, às 17h
Mad Max: Estrada da Fúria (2015)
De George Miller. Em um mundo pós-apocalíptico, Max Rockatansky (personagem de Tom Hardy) acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém. Porém, após ser capturado pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes, Max se vê no meio de uma guerra mortal iniciada pela Imperatriz Furiosa (papel de Charlize Theron), que tenta salvar um grupo de garotas. Sessões no dia 14/5, às 17h, e no dia 22/5, às 17h
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