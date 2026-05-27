Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Notícia

Filme sobre Cássia Eller do diretor de "Caramelo" define atriz que será a cantora

Produção estrelada por Luisa Arraes começa a ser filmada em outubro. Restante do elenco está sendo selecionado por Gabriel Domingues, indicado ao Oscar por "O Agente Secreto"

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS