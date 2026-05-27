A atriz Luisa Arraes foi escolhida para interpretar Cássia Eller em Cássia: O Filme, cinebiografia dirigida por Diego Freitas (assista acima a um vídeo sobre a produção). O anúncio foi feito durante o Show de Inverno, evento do mercado exibidor realizado em Campos do Jordão (SP), depois de um processo de seleção com mais de cem testes ao longo de cinco meses.

As filmagens estão previstas para começar em outubro. Até lá, Luisa e Freitas entram em uma fase de preparação que envolve caracterização, leitura de roteiro e construção da presença física da cantora. O risco de um projeto assim é evidente, já que Cássia Eller (1962-2001) tinha uma força tão reconhecível que qualquer tentativa de reprodução literal pode cair rápido na caricatura. A escolha da atriz, segundo o diretor, passou justamente pela busca de alguém capaz de se aproximar da energia da artista sem copiar seus gestos.

Diego Freitas é o diretor de Caramelo (2025), produção da Migdal Filmes lançada pela Netflix. A mesma produtora assina o novo longa, em coprodução com a Diadorim Ideias e a H2O Produções, que também será responsável pela distribuição. O roteiro é de Bia Crespo e Fernando Bonassi. O restante do elenco ainda está em processo de seleção, que é capitaneado pelo diretor de elenco Gabriel Domingues, indicado ao primeiro Oscar da categoria por O Agente Secreto (2025).

Luisa Arraes caracterizada como Cássia Eller. Jorge Bispo / Divulgação

Cássia morreu aos 39 anos, no auge de uma carreira que havia atravessado o rock, a MPB e uma interpretação muito própria de canções de outros compositores. Naquele ano, fez mais de 90 shows, gravou o Acústico MTV e se apresentou no Rock in Rio. A cinebiografia deve reconstituir esse momento de consagração, mas também promete abrir espaço para a vida fora do palco, incluindo a relação com a companheira Maria Eugênia e com o filho, Chicão.

O filme deve voltar ao Rock in Rio de 2001, uma das apresentações mais lembradas da cantora. A sinopse divulgada pela produção indica que grandes shows serão combinados a momentos íntimos, numa tentativa de olhar para Cássia como artista, mulher e mãe.

A escolha de Luisa também dá ao projeto uma atriz em momento de expansão. A carioca de 32 anos tem transitado entre televisão, cinema e teatro. Na TV, foi vista em produções como Cine Holliúdy (2022) e No Rancho Fundo (2024). No cinema, atuou recentemente em Duetto (2022), Transe (2022) e Grande Sertão (2024).

No ano passado, a atriz esteve em Porto Alegre para as filmagens de Muito Prazer, novo longa de Jorge Furtado, que tem previsão de lançamento ainda neste ano. Na comédia rodada pela Casa de Cinema de Porto Alegre, ela vive Grace, ex-funcionária de um motel decadente herdado pelo personagem de Daniel de Oliveira. A produção teve gravações em um motel desativado na Zona Sul e no Palácio da Justiça, no Centro Histórico.

A produtora Iafa Britz já havia se aproximado da história da cantora no documentário Cássia Eller, lançado em 2014, com direção de Paulo Henrique Fontenelle. Agora, " proposta é trocar o arquivo pela ficção e reconstruir, com atores, uma trajetória que continua sensível para quem viu Cássia em vida e para quem chegou depois pela voz.

Ainda não há data exata de estreia divulgada. A produção trata o longa como uma das apostas do cinema brasileiro para 2027.