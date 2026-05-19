Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Reggae brasileiro
Opinião

Armandinho revela show inesquecível, disco que levaria para uma ilha deserta e música que "já cansou"

Cantor apresenta neste sábado (23) no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, a turnê do disco "Se o Tempo Passa"

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS