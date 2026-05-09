Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

A nova série policial da Netflix me deixou chocado

Já estão disponíveis na plataforma os seis episódios da segunda temporada de "O Homem das Castanhas"

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS