Danica Curcic interpreta a detetive Naia Thulin na segunda temporada de "O Homem das Castanhas". Tina Harden/Netflix / Divulgação

A segunda temporada da série policial dinamarquesa O Homem das Castanhas, lançada na quinta-feira (7) pela Netflix, me deixou duplamente chocado.

O primeiro choque foi por causa de algo que acontece — mas pode ficar sossegado, aqui não haverá spoilers sobre os novos seis episódios.

Depois desse acontecimento, vem o segundo choque: em vez de ganhar força, a história começa a fraquejar. Seguimos até o final mais por inércia do que por um desejo genuíno e incontrolável de desvendar o novo mistério imposto aos detetives Naia Thulin (interpretada por Danica Curcic) e Mark Hess (vivido por Mikkel Boe Følsgaard).

O Homem das Castanhas adapta livros de noir nórdico do escritor dinamarquês Søren Sveistrup, o mesmo autor da série de TV The Killing (2007-2012), que depois ganhou uma versão nos EUA. Na primeira temporada, lançada em 2021 e dirigida por Kaspar Barfoed e Mikkel Serup, Thulin e Hess investigaram um caso que começou com o assassinato de uma jovem mãe. Seu corpo foi encontrado em um parque de Copenhague, sem uma das mãos. Próximo dela, havia um pequeno boneco feito de castanhas.

Mikkel Boe Følsgaard e Danica Curcic na primeira temporada de "O Homem das Castanhas" (2021). Netflix / Divulgação

Com uma nova dupla de diretores — Milad Alami e Roni Ezra —, a segunda temporada não chega a ser uma continuação direta. Na verdade, O Homem das Castanhas: Pique-Esconde (Kastanjemanden: Taelle til en, Taelle til to, 2026) parece uma imitação da série original.

Novamente, a trama aborda lares desfeitos, traumas de família e violência doméstica. Novamente, retrata uma vingança metódica. Novamente, tem início no passado e na zona rural, onde ocorre a descoberta de um crime bárbaro.

Nova temporada de "O Homem das Castanhas" começa em 1992, durante um passeio escolar. Tina Harden/Netflix / Divulgação

Estamos em 1992 e acompanhamos o passeio de uma turma escolar por uma floresta. Ao depararem com ovos de passarinho no chão, o professor explica aos alunos sobre o parasitismo de ninhada do cuco. Depois, durante uma brincadeira de esconde-esconde, as crianças acham um cadáver em cima de galhos dispostos como um ninho.

No presente, Thulin e Hess, após um relacionamento amoroso mal resolvido, se veem obrigados a trabalhar juntos outra vez. Os policiais precisam investigar o nebuloso desaparecimento de uma mãe divorciada — como o espectador já sabe, a vítima foi seguida e sequestrada por uma pessoa que enviava por celular mensagens ameaçadoras. Essas mensagens recriam rimas usadas no esconde-esconde. E logo haverá um novo crime com o mesmo modus operandi.

Os detetives Naia Thulin e Mark Hess na segunda temporada de "O Homem das Castanhas". Tina Harden/Netflix / Divulgação

Como na primeira temporada de O Homem das Castanhas, paralelamente se desenvolve o drama de outra mãe, a professora Marie (papel de Sofie Gråbøl). Sua filha mais velha, Emma, foi assassinada dois anos atrás, e o caso nunca foi solucionado.

Mais uma vez, a série nos convida a elucubrar sobre a conexão entre as três situações. Intuímos que em algum momento o crime de 1992 vai voltar à tona, mas quando, como e por quê? E quem, no tempo presente, está escondendo algo?

Em "O Homem das Castanhas 2", a professora Marie (Sofie Gråbøl) sofre pelo assassinato da filha, dois anos atrás. Tina Harden/Netflix / Divulgação

Os enigmas são intrigantes, mas a série subestima a inteligência e a experiência do espectador ao fazer seus personagens apostarem demais em uma pista que é evidentemente falsa. Por outro lado, esse desvio narrativo conduz a segunda temporada de O Homem das Castanhas a uma cena que pode nos deixar atônitos e até provocar choro.

É uma armadilha que a série cria para si própria: como prosseguir? Como ampliar ou pelo menos manter a tensão emocional? Será que a revelação da identidade do vilão e de sua motivação vai ter impacto semelhante?

A resolução causa tanto incredulidade quanto uma sensação de déjà vu.

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