9º Festival Santa Cruz de Cinema divulga filmes selecionados

Troféu Tipuana será entregue no dia 19 de junho. Amanda Bredow / Divulgação

O Festival Santa Cruz de Cinema anunciou os filmes selecionados para a mostra competitiva. A 9ª edição do evento acontece de 16 a 19 de junho, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul.

São 18 filmes, representando oito Estados, na competição nacional e três na Mostra Olhares Daqui, dedicada ao cinema local.

Entre os selecionados, estão títulos premiados no 53º Festival de Gramado, como Frutafizz, de Kauan Okuma Bueno, que levou o Kikito de melhor curta-metragem brasileiro; Samba Infinito, dirigido por Leonardo Martinelli e estrelado por Camila Pitanga, que conquistou os prêmios de melhor montagem, direção de arte e júri popular de curtas brasileiros; e Trapo, de João Chimendes, que recebeu o troféu de melhor curta-metragem entre as produções gaúchas.

Os filmes serão exibidos gratuitamente no Auditório Central da Universidade de Santa Cruz do Sul (Avenida Independência, 2.293) nos dias 16, 17 e 18 de junho. Os vencedores do Troféu Tipuana (batizado em homenagem a uma árvore muito comum na região) serão anunciados no dia 19.

A programação do festival inclui ainda debates com realizadores e atividades paralelas voltadas ao desenvolvimento da cadeia audiovisual, como mercado, rodadas de negócios e pitchings.

O 9º Festival Santa Cruz de Cinema é realizado pelo Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, e pelo Sesc/RS – Unidade Santa Cruz do Sul, Universidade de Santa Cruz do Sul e Pé de Coelho Filmes. O evento conta com patrocínio da JTI, Corsan e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul.

Mostra competitiva nacional

A Tempestade, de Diego Müller

Bela LX-404, de Luiza Botelho

Brasa, de Diane Maia

Cabeça de Boi, de Lucas Zacarias

Como Nasce um Rio, de Luma Flôres

Concreto Vivo, de Amanda Viegas

FrutaFizz, de Kauan Okuma Bueno

Girassóis, de Jessica Linhares e Miguel Chaves

Manoel e Betinha, de Marta Haas

Na Sombra do Set, de Bella Bauer

O Jogo, de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila

Presépio, de Felipe Bibian

Quando Eu For Grande, de Mano Cappu

Samba Infinito, de Leonardo Martinelli

Tapando Buraco, de Pally e Laura Fragoso

Trapo, de João Chimendes

VBP: Vacas Brancas Preguiçosas, de Asaph Luccas

Visagens e Visões, de Rod Rodrigues

Mostra Olhares Daqui

O Pintor, de Victor Castilhos

A Salvadora das Florestas, de Leticia Mendes

E se Fosse Você?, de Gabriela Tassinari