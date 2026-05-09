9º Festival Santa Cruz de Cinema divulga filmes selecionados

O Festival Santa Cruz de Cinema anunciou os filmes selecionados para a mostra competitiva. A 9ª edição do evento acontece de 16 a 19 de junho, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul.
São 18 filmes, representando oito Estados, na competição nacional e três na Mostra Olhares Daqui, dedicada ao cinema local.
Entre os selecionados, estão títulos premiados no 53º Festival de Gramado, como Frutafizz, de Kauan Okuma Bueno, que levou o Kikito de melhor curta-metragem brasileiro; Samba Infinito, dirigido por Leonardo Martinelli e estrelado por Camila Pitanga, que conquistou os prêmios de melhor montagem, direção de arte e júri popular de curtas brasileiros; e Trapo, de João Chimendes, que recebeu o troféu de melhor curta-metragem entre as produções gaúchas.
Os filmes serão exibidos gratuitamente no Auditório Central da Universidade de Santa Cruz do Sul (Avenida Independência, 2.293) nos dias 16, 17 e 18 de junho. Os vencedores do Troféu Tipuana (batizado em homenagem a uma árvore muito comum na região) serão anunciados no dia 19.
A programação do festival inclui ainda debates com realizadores e atividades paralelas voltadas ao desenvolvimento da cadeia audiovisual, como mercado, rodadas de negócios e pitchings.
O 9º Festival Santa Cruz de Cinema é realizado pelo Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, e pelo Sesc/RS – Unidade Santa Cruz do Sul, Universidade de Santa Cruz do Sul e Pé de Coelho Filmes. O evento conta com patrocínio da JTI, Corsan e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul.
Mostra competitiva nacional
- A Tempestade, de Diego Müller
- Bela LX-404, de Luiza Botelho
- Brasa, de Diane Maia
- Cabeça de Boi, de Lucas Zacarias
- Como Nasce um Rio, de Luma Flôres
- Concreto Vivo, de Amanda Viegas
- FrutaFizz, de Kauan Okuma Bueno
- Girassóis, de Jessica Linhares e Miguel Chaves
- Manoel e Betinha, de Marta Haas
- Na Sombra do Set, de Bella Bauer
- O Jogo, de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila
- Presépio, de Felipe Bibian
- Quando Eu For Grande, de Mano Cappu
- Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
- Tapando Buraco, de Pally e Laura Fragoso
- Trapo, de João Chimendes
- VBP: Vacas Brancas Preguiçosas, de Asaph Luccas
- Visagens e Visões, de Rod Rodrigues
Mostra Olhares Daqui
- O Pintor, de Victor Castilhos
- A Salvadora das Florestas, de Leticia Mendes
- E se Fosse Você?, de Gabriela Tassinari
* Produção: Guilherme Freling