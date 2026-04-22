Vitória Strada em cena do filme "Covil" (2026), de Rodrigo Lages. Rodrigo Lages / Divulgação

Covil terá duas sessões comentadas, ambas na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana. A primeira será nesta quinta-feira (23), às 19h30min, com a presença do diretor, roteirista e montador Rodrigo Lages, o mesmo autor de Lacuna (2021). A segunda, no sábado (25), também às 19h30min, contará com a participação da atriz gaúcha Vitória Strada.

O elenco do filme reúne três atores da série da HBO Max Vale dos Esquecidos (2022): Juliana Lourenção, Daniel Rocha e o inglês James Turpin. Lucas Oliveira assina a direção de fotografia, Diego Castilho é o designe de produção, e Eduardo Bolzan compôs a trilha sonora.

Na trama, a jovem Olivia (papel de Lourenção), depois de herdar uma casa abandonada em uma metrópole do Brasil, se muda para lá com o namorado, Pedro (personagem de Rocha). Na residência, eles descobrem um quarto que esconde um segredo aterrador.

Juliana Lourenção e Daniel Rocha no filme "Covil". Fantaspoa / Divulgação

Rodrigo Lages realiza um exercício nacional de um tipo de filme que costumamos importar: o suspense ou terror que embaralha a cronologia narrativa para estar sempre tirando nossas certezas (ou confirmando nossas suspeitas) e oferecendo uma reviravolta na trama.

Ainda que o enredo recorra a um clichê, Covil envolve. E a declaração de um personagem parece aludir ao espírito dos espectadores diante do Fantaspoa — uns estavam fazendo contagem regressiva, outros talvez nem conheciam o festival: "Como somos atraídos por algo que não entendemos. Há uma vontade dentro de cada um de nós de explorar o desconhecido. Mas insistimos em nos limitar".

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui