"Tudo se resume a dinheiro e status": Olivia Munn fala sobre a segunda temporada de "Seus Amigos e Vizinhos"

Olivia Munn como Sam Levitt na segunda temporada de "Seus Amigos e Vizinhos". Apple TV / Divulgação

A convite do Apple TV, GZH participou de três rodadas de entrevistas sobre a segunda temporada da série Seus Amigos e Vizinhos, que estreia nesta sexta-feira (3) na plataforma de streaming. As conversas por vídeo foram com o criador da história, Jonathan Tropper, e os atores Jon Hamm (o eterno Don Draper de Mad Men), que faz o protagonista, Coop; Olivia Munn (a Sloane Sabbith da saudosa The Newsroom), que interpreta Samantha Levitt; e James Marsden (o Cíclope dos filmes X-Men), um novo integrante do elenco, na pele do milionário Owen Ashe.

Misturando drama, suspense e comédia, Seus Amigos e Vizinhos aborda com cinismo o mundo dos privilegiados: trata de status e fachada, do vazio — moral, emocional, espiritual, intelectual — que pode estar associado àqueles que têm tudo.

— Se você puxar a cortina um pouquinho, todas essas vidas aparentemente perfeitas talvez não sejam tão perfeitas assim — resumiu Jon Hamm.

No segundo ano da série, Coop segue firme na carreira de ladrão dos seus amigos e vizinhos. Enquanto isso, sua ex-esposa, Mel (Amanda Peet), passa a lidar com a menopausa ao mesmo tempo em que começa a experimentar a síndrome do ninho vazio: Tori (Isabel Grevitt), a filha mais velha, está para entrar na faculdade.

Samantha Levitt, por sua vez, tenta se reinserir na comunidade após ser presa ao final da primeira temporada. Sam foi condenada por ter incriminado Coop no suicídio de seu ex-marido, Paul, para não perder o pagamento de um generoso seguro de vida.

Olivia Munn, James Marsden, Jon Hamm e Heather Lind na segunda temporada de "Seus Amigos e Vizinhos". Apple TV / Divulgação

Como corretora de imóveis, Sam vai ser a primeira pessoa a interagir com um novo morador de Westmont Village. Trata-se do milionário Owen Ashe. O personagem interpretado por James Marsden logo se torna o centro das atenções, acelerando sua McLaren 750S e oferecendo uma festa nababesca na mansão que recém comprou — em dinheiro.

— Para mim, a maior diversão de ser ator é estar o mais distante possível de si mesmo ao encarnar um personagem. E esse cara tem muito mais energia do que eu, e muito mais grana do que eu — brincou James Marsden na entrevista coletiva.

Jon Hamm elogiou o colega de elenco:

— Foi ótimo poder contar com o James para interpretar Ashe, porque ele é um dos poucos atores que conseguem transmitir um carisma tremendo e, ao mesmo tempo, uma certa ameaça.

A entrada de Ashe em cena aumenta os riscos da corda-bamba em que Coop se equilibra para sustentar e cuidar de todos: a ex-esposa, os filhos e os pais; a irmã cantora que tem transtorno bipolar, Ali (Lena Hall); seu contador e melhor amigo, Barney (Hoon Lee); sua parceira de crime, Elena (Aimee Carrero). A dor paralisante que sente nas costas em dado momento parece uma somatização do peso nos seus ombros.

Entrevista com Olivia Munn e James Marsden

Olivia, na abertura da segunda temporada, Coop conta sobre como ele já foi totalmente reintegrado à sociedade, enquanto sua personagem, Samantha Levitt, tem de lidar com o julgamento de uma corte impiedosa: as outras mulheres de Westmont Village. Por que elas não perdoam Sam? E isso diz mais sobre Sam ou sobre as mulheres que a condenam ao ostracismo?

Olivia Munn: Essa é uma ótima pergunta que nunca me fizeram antes. E é uma pergunta que eu me fiz ao me preparar para a segunda temporada. Enquanto eu anotava todos os sentimentos que Sam teria naquele momento da vida dela, vi que eram sentimentos contraditórios, como a vergonha e o arrependimento por saber que fez algo errado, mas também a sensação de que o mundo em que ela vive é injusto e ela está com raiva disso. Eu realmente precisei parar e pensar sobre o que você está perguntando. E acho que tudo se resume a dinheiro e status. Quer dizer, é disso que se trata este mundo. Minha personagem, quando você a vê na segunda temporada, perdeu tudo. Ela não tem dinheiro. Ela precisa voltar a procurar emprego. Ela é corretora de imóveis agora, enquanto todas as outras mulheres têm empregos sofisticados ou maridos ricos e com empregos importantes. Então, é muito fácil não ter que perdoar. Acho que seria muito mais difícil para elas se a Sam tivesse o dinheiro e o status e elas simplesmente tivessem que tolerá-la, mas é muito fácil descartar alguém que, bem, que parece não valer mais a pena. Nesse ponto, o critério para ser digno o suficiente para ser perdoado e aceito naquele grupo de amigos é quanto dinheiro você tem na conta bancária, que casas você possui, que carros você dirige, quantas bolsas Birkin você tem. Tudo isso é levado em consideração quando eles decidem se alguém deve ficar ou sair do grupo.

James Marsden: Acredito que as outras mulheres gostam de ver como você (a personagem Sam) reage ao ostracismo e a todas as suas más ações, porque acho que, no fundo, em seus momentos de privacidade, elas sabem que talvez não sejam melhores do que você. Talvez a maneira como você se porta, com autoestima e dignidade, cuidando dos seus filhos e seguindo em frente com a vida, sem sentir que precisa deixar a cidade, demonstre dignidade. Mesmo que o trabalho não seja o mesmo que o delas, ou o dinheiro não seja o que elas ganham, sinto que há um pouco de inveja ali, decorrente de uma personagem que demonstra caráter e integridade nesses momentos. É estranho dizer isso depois do que você fez, mas eu acho que as mulheres olham para você e é como se fosse um pequeno espetáculo para elas.

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