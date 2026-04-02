Jon Hamm interpreta Coop na série "Seus Amigos e Vizinhos", criada por Jonathan Tropper. Apple TV / Divulgação

A convite do Apple TV, GZH participou de três rodadas de entrevistas sobre a segunda temporada da série Seus Amigos e Vizinhos, que estreia nesta sexta-feira (3) na plataforma de streaming. As conversas por vídeo foram com o criador da história, Jonathan Tropper, e os atores Jon Hamm (o eterno Don Draper de Mad Men), que faz o protagonista, Coop; Olivia Munn (a Sloane Sabbith da saudosa The Newsroom), que interpreta Samantha Levitt; e James Marsden (o Cíclope dos filmes X-Men), um novo integrante do elenco, na pele do milionário Owen Ashe.

Misturando drama, suspense e comédia, Seus Amigos e Vizinhos aborda com cinismo o mundo dos privilegiados: trata de status e fachada, do vazio — moral, emocional, espiritual, intelectual — que pode estar associado àqueles que têm tudo.

— Se você puxar a cortina um pouquinho, todas essas vidas aparentemente perfeitas talvez não sejam tão perfeitas assim — resumiu Jon Hamm.

A seguir, confira as minhas perguntas para Jonathan Tropper e as suas respostas:

Seus Amigos e Vizinhos se alinha a outras produções recentes, como Big Little Lies e The White Lotus, que vêm mostrando o mundo de fachada das pessoas ricas. Ao literalmente vasculhar as gavetas de vizinhos obcecados por luxo e por status, Coop descobre um vazio moral e uma coleção de segredos, mentiras e traições. Por que vocês acham que esse tipo de história atrai tanto o público? Há uma mistura de inveja e de prazer quase sádico por ver esses personagens sendo ridicularizados, enganados e roubados?

Jonathan Tropper: Eu vejo isso por uma perspectiva um pouco diferente. Os personagens da série, à medida que chegam à meia-idade, percebem o tempo gasto perseguindo esse sonho e que a montanha escalada talvez não tenha sido a certa. Então, ao mesmo tempo em que questionam o sistema de valores, eles ainda o desejam, certo? Eles ainda querem essas coisas boas. Ainda são obcecados por elas, mesmo começando a entender que isso pode ter sido um erro. E acho que, para os espectadores, essa contradição existe em todos nós. Claramente, há alguns elementos satíricos, estamos zombando desse sistema de valores. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer: "Eu adoraria dirigir aquele carro". A série explora essa tensão que existe dentro de todos nós. Acho que todos nós vivemos em comunidades e acreditamos em sistemas legais e governamentais por causa do conforto e da segurança que nos proporcionam. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso nos exaspera. Todos nós já quisemos jogar as regras pela janela e simplesmente fazer algo que nos dê prazer naquele momento. E não fazemos isso porque estamos pensando no futuro e não queremos ir para a cadeia, ser expulsos de uma comunidade ou ser rejeitados. Mas observar pessoas que conseguem fazer isso sem necessariamente pagar esse preço, bem, há uma certa realização de desejos nisso. Acho que entendemos esses personagens. São versões um pouco exageradas de nós mesmos, mas todos nós já tivemos os seus desejos e as suas inclinações.

Seus Amigos e Vizinhos tem uma dezena de personagens que vivem suas próprias jornadas, com seus dramas e suas alegrias. Como o time de roteiristas faz para conciliar essas subtramas particulares ao longo da temporada? Existe um padrinho ou um guardião para cada personagem, de modo que ele tenha seu arco dramático desenvolvido e não fique relegado?

Jonathan Tropper: Sim, dedicamos muito tempo a isso na sala dos roteiristas. Sempre começamos pelos personagens, começando com o Coop e sua jornada ao longo da temporada. Depois, lidamos com a Mel e a Samantha, e, uma vez que esses três estejam desenvolvidos, começamos a discutir cada arco individualmente, para onde queremos levar esses personagens nessa temporada. E então, o verdadeiro trabalho na sala dos roteiristas é descobrir a interconexão de tudo isso, porque o que eu acho que torna a série realmente satisfatória é como histórias que parecem não ter relação acabam se conectando. Passamos muito tempo trabalhando em como interconectar essas coisas. E, conforme avançamos na construção dos episódios, quando chegamos ao quinto episódio voltamos e fazemos muitos ajustes nos episódios um a quatro para que as coisas funcionem para alguns dos outros personagens. Isso leva cerca de 10 semanas, e em 12 semanas definimos toda a temporada.

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