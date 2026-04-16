“Street Fighter” ganha primeiro trailer oficial; assista aqui

Andrew Koji como o icônico Ryu, personagem da franquia "Street Fighter". Paramount Pictures / Divulgação

A Paramount Pictures divulgou nesta quinta-feira (16) o primeiro trailer oficial de Street Fighter, nova adaptação para o cinema da franquia de jogos da Capcom. O longa tem estreia marcada no Brasil para 15 de outubro.

Ambientado em 1993, o filme acompanha Ryu, interpretado por Andrew Koji, e Ken Masters, vivido por Noah Centineo, que retornam ao combate após serem recrutados por Chun-Li, personagem de Callina Liang, para o torneio World Warrior. A competição, porém, encobre uma conspiração que coloca os lutadores diante de adversários antigos e conflitos do passado.

Além do trio principal, o elenco inclui Jason Momoa como Blanka, Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, Joe Anoa’i como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki e Vidyut Jammwal como Dhalsim.

50 Cent como Balrog no trailer oficial de "Street Fighter". Paramount Pictures / Divulgação

O jogo Street Fighter já havia sido levado ao cinema em 1994 pelo diretor Steven E. de Souza, com Jean-Claude Van Damme como protagonista. Dirigido por Kitao Sakurai, o novo longa é uma parceria entre Paramount Pictures, Legendary Pictures e Capcom. Em dezembro, durante o The Game Awards 2025, o projeto já havia revelado um primeiro sneak peek e pôsteres dos personagens.

No trailer, a produção aposta em referências diretas ao universo dos games, com golpes clássicos da franquia e a apresentação de boa parte dos personagens mais conhecidos da série.

Assista ao trailer de "Street Fighter":