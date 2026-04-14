Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Gastronomia temática 
Opinião

"Pulp Fiction", "Bob Esponja", "Wicked" e "Doctor Who" inspiram novos pratos e drinques do Spoiler

Reformulação do cardápio marca o aniversário de nove anos do primeiro bar. Rede tem dois endereços em Porto Alegre: na Cidade Baixa e no Rio Branco

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS