Hamburguer de Siri da Casa Spoiler homenageia "Bob Esponja". Spoiler / Divulgação

Com unidades em Porto Alegre, São Paulo e Florianópolis, o Spoiler é uma rede de gastrobares e restaurantes com drinques, pratos e decoração que homenageiam filmes, séries e novelas. Em 2026, a marca fundada por Taiane Panizzi e Thais Gomes festeja os nove anos da abertura de seu primeiro endereço, o Spoiler Bar, localizado na capital gaúcha, no número 1.058 da Rua General Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa.

Para comemorar, o grupo renovou o cardápio assinado pelo chef Vinicius Limana D'Ávila e resolveu "estruturar de forma mais clara o posicionamento de cada unidade em Porto Alegre". O Bar Spoiler passa a reforçar sua identidade ligada a drinks e pratos inspirados em séries pop e na cultura geek, "aprofundando sua conexão com universos contemporâneos e com o público que busca referências mais ligadas ao entretenimento atual".

Já a Casa Spoiler, inaugurada em agosto de 2025 no bairro Rio Branco (Rua Miguel Tostes, 579), "assume um posicionamento voltado aos clássicos da TV e do cinema, trazendo uma atmosfera que dialoga com memórias afetivas, ícones atemporais e produções que marcaram gerações".

Clássicos do Spoiler foram mantidos, como os drinques Heisenberg, homenagem à série Breaking Bad, e Morgan, batizado com o sobrenome do personagem principal de Dexter. Também seguem no menu o Ainda Estou Aqui, lançado em janeiro de 2025 na onda das indicações ao Oscar recebidas pelo filme de Walter Salles e pela atriz Fernanda Torres, o burger Lothbrok, inspirado no seriado Vikings, e o prato Pérola Negra, que celebra a franquia Piratas do Caribe.

Entre as novidades do Spoiler Bar (que funciona das 18h às 23h30min nas terças, quartas, quintas e nos domingos e das 18h à 1h30min nas sextas, nos sábados e nas vésperas de feriado), estão os drinques Ana Terra, de A Casa das Sete Mulheres, e Going Merry, do seriado One Piece. A cozinha passa a servir o sanduíche do Jake (de Hora da Aventura) o donut do Homer (de Os Simpsons) e o cookie com sorvete de Gilmore Girls.

Burger dos Simpsons. Spoiler / Divulgação

Na Casa Spoiler (das 17h às 23h30min de terças a quintas e aos domingos, e das 17h à meia-noite nas sextas e sábado), entram, por exemplo, a Margarita da Pam (The Office), os Favoritos do Chicó (Auto da Compadecida), com iscas de carne e molho de queijo parmesão, e o burger dos Simpsons.

A convite do Spoiler, eu estive na Casa Spoiler para conhecer o novo menu. Lá, fui muito bem recebido pelo próprio chef Vinicius, que apaixonadamente, mas sem exagero, explicou a nova proposta do estabelecimento e detalhou os ingredientes, o preparo e a apresentação dos drinques e pratos.

Drinque Paradoxo Cromático é inspirado na série "Doctor Who". Spoiler / Divulgação

Não costumo beber álcool, mas resolvi experimentar o drinque Paradoxo Cromático (R$ 38), que se inspira no seriado Doctor Who: destilado de abacaxi tostado, abacaxi, infusão de Fada Azul (Clitória ternatea), limão taiti e xarope simples. Continuarei abstêmio, mas valeu pela apresentação: o drinque vem dentro da miniatura da TARDIS, a nave espacial e máquina do tempo que se disfarça de cabine telefônica policial, com luzes que se acendem quando a porta é aberta.

Dadinhos de Glinda & Elphaba homenageiam "Wicked". Spoiler / Divulgação

De entrada, pedi os absolutamente deliciosos Dadinhos de Glinda & Elphaba (R$ 36), uma homenagem às bruxas de Wicked. São dadinhos de tapioca e parmesão, uns condimentados com manjericão (portanto, verdes por dentro) e outros com presunto parma (logo, rosados). Geleia de pimenta é o acompanhamento.

Big Kahuna celebra o filme "Pulp Fiction". Spoiler / Divulgação

Para o prato principal, fiquei bastante tentado pelo Big Kahuna (R$ 58), o burger que faz referência a Pulp Fiction e que tem duas versões. A Havaiana tem pão brioche, maionese caseira, alface americana, hambúrguer de costela, cebola roxa, catchup e abacaxi grelhado. Na Clássica, a fruta dá lugar a tomate italiano. Acompanha batatas fritas. E o catchup vem em uma seringa enorme, em alusão a uma célebre cena do filme de Quentin Tarantino.

Acabei escolhendo o singular Hamburguer de Siri (R$ 68), que celebra a série de animação Bob Esponja: pão brioche, maionese de limão siciliano, alface americana e hambúrguer de siri com peixe branco. É finalizado com citronete de polvo e vem com batatas crinkle. Comeria de novo agora mesmo.

Crème brûlée inspirado no filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain". Spoiler / Divulgação

Na sobremesa, devorei o crème brûlée inspirado no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (R$ 35). Mas fiquei frustrado por não poder provar o Gomu Gomu Nomi (R$ 45), que homenageia a série One Piece: entremet de chocolate branco e leite de coco, recheado com abacaxi ao rum, crocante de coco tostado com laranja e especiarias, finalizado com fina camada de chocolate branco e óleo de coco.

Gomu Gomu Nomi é sobremesa inspirada na série "One Piece". Spoiler / Divulgação

Como os ingredientes sugerem, essa sobremesa leva tempo para ser preparada. O próprio cardápio avisa que o ideal é pedir cedo, ou seja, já na hora de fazer os primeiros pedidos.

Ah, e se você nunca visitou uma casa do Spoiler, fica o alerta: fazendo jus ao nome, as paredes são apinhadas de post-its que dão spoilers violentos de um monte de filmes e séries. Leia por conta e risco.

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