Obra retrata a secagem dos peixes em um processo chamado cambira. Cacareco TV / Divulgação

A Cacareco Produções, coletivo de artistas e animadores egressos da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), lançou recentemente uma nova produção. Dirigido por Denis Souza, o curta-metragem Peixe Seco e Defumado (2026) retrata as tradições da pesca da tainha no litoral norte de Santa Catarina. A animação foi produzida entre São Francisco do Sul (SC) e Pelotas.

Com pouco mais de quatro minutos, o filme retrata o prática desde a pesca (que geralmente ocorre em maio, quando a água começa a esfriar e os cardumes se aproximam do litoral), passando pela cambira (processo semelhante ao do charque) até virar alimento para uma família. A história é ambientada em cenários tradicionais de São Francisco do Sul, a 190 quilômetros de Florianópolis, terra natal do diretor.

A obra mistura a fantasia da animação com um trabalho documental para registrar essa cultura. Denis destaca a pesquisa feita com pescadores e peixarias, o que ajudou na elaboração do roteiro e dos desenhos. O esforço, defende, é mais uma forma de contribuir para a preservação desse patrimônio cultural.

— A gente faz animação quadro a quadro, 2D, os cenários são pintados a mão, e eu acho legal trazer essas tradições artesanais, junto com nossa animação que também é artesanal. Tem a loucura da animação, mas é um documentário — observa o catarinense.

Além de Denis Souza, integram o grupo Aline Golart, Bella Kacelnikas, Dário Torres e Icaro Regina.

O projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Fundação Cultural Ilha de São Francisco. A realização é da Cacareco TV – Produções Culturais e Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Anteriormente, o grupo lançou os curtas Tá Foda (2020), Mulher do Tempo (2021) e Carcinização (2023), que ganhou prêmios, como o Kikito de melhor desenho de som, no 51º Festival de Gramado, e o Prêmio Revelação – Primeira Direção e o Troféu Borboleta de Ouro (Destaque LGBT) no 35º Festival Internacional de Curtas de São Paulo (Kinoforum).

No momento, a Cacareco está produzindo um novo curta, intitulado Manguaça, que se passa em um karaokê de Pelotas e tem lançamento previsto para o início de 2027. Acompanhe a produtora por seu perfil no Instagram.

Confira o trailer da animação