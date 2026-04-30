Os 10 melhores filmes para ver no cinema no feriadão de 1º de maio

Sope Dirisu protagoniza "A Sombra do Meu Pai" (2025), filme de Akinola Davies Jr. rodado na Nigéria. Filmes da Mostra / Divulgação

Além de O Diabo Veste Prada 2 e de Michael, que são verdadeiros eventos cinematográficos, as salas de Porto Alegre estão cheias de atrações para quem quer ir ao cinema no feriadão que começa nesta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Os 10 filmes que eu recomendo incluem estreias, relançamentos e títulos que já estão em cartaz há várias semanas. Quatro entraram na minha primeira lista dos melhores de 2026 até agora.

A ordem da seleção abaixo é apenas alfabética. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Betty Blue (1986)

Jean-Hugues Anglade e Béatrice Dalle em "Betty Blue". Pandora Filmes / Divulgação

De Jean-Jacques Beineix. Indicado ao Oscar de melhor filme internacional e cultuado desde suas primeiras exibições no Brasil, na segunda metade dos anos 1980, Betty Blue ganhou um relançamento com cópia restaurada. Este ícone do erotismo francês revelou a atriz Béatrice Dalle, hoje com 61 anos, e legou ao mundo uma das mais belas trilhas sonoras de Gabriel Yared.

A música é fundamental para hipnotizar o espectador e estabelecer a atmosfera de paixão, melancolia e instabilidade que marca a história do escritor frustrado Zorg (Jean-Hugues Anglade) e de Betty, a personagem de Dalle uma jovem desinibida, impulsiva e imprevisível. (Sessões na Sala Paulo Amorim, às 19h15min)

2) Cinco Tipos de Medo (2025)

Xamã e Bella Campos em "Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

De Bruno Bini. Foi o grande ganhador do Festival de Gramado em 2025, com quatro Kikitos: melhor filme, ator coadjuvante (o rapper Xamã), roteiro e montagem. Cinco Tipos de Medo tem cinco personagens principais: Marlene (Bella Campos) é uma enfermeira que ficou desempregada após a pandemia de covid-19. Sapinho (Xamã) chefia o tráfico de drogas no Jardim Novo Colorado. A policial Luciana (Bárbara Colen) é capitã do Bope. Ivan (Rui Ricardo Diaz) é um advogado que tem uma filha prematura ainda internada no hospital, e Murilo (João Vitor Silva), um jovem violinista Murilo.

O ponto de partida é um ataque a tiros à casa de Murilo. A partir daí, o diretor, roteirista e montador Bruno Bini faz pequenos recuos no tempo narrativo e revisita cenas para mostrar como as cinco trajetórias se conectam, se cruzam e se chocam, emparedando seus personagens com dilemas morais, refletindo sobre como a violência urbana contamina e ilustrando nossa busca por redenção em meio à dor. (Sessões na Sala Norberto Lubisco, às 19h)

3) A Cronologia da Água (2025)

Imogen Poots em "A Cronologia da Água". Filmes do Estação / Divulgação

De Kristen Stewart. No primeiro longa-metragem como diretora, a atriz californiana conta a história da escritora Lidia Yuknavitch, encarnada por Imogen Poots. A personagem e sua irmã mais velha sofriam abuso sexual do próprio pai na infância e na adolescência, sob a conivência embriagada da mãe. A protagonista encontra na natação uma forma de sobreviver e, quem sabe, de escapar do jugo paterno. Mas seus sonhos olímpicos são interrompidos quando ela se afunda no álcool e nas drogas.

A Cronologia da Água abre mão da linearidade e aposta em uma estrutura fragmentada para retratar os vaivéns da memória e lembrar que o tempo nunca dilui por completo um trauma: o passado está sempre à espreita, pronto para reabrir cicatrizes em momentos futuros. Imogen Poots se entrega ao papel, e toda a variedade de suas emoções é vista muito de perto: a cineasta investe bastante em closes do rosto da atriz. A filmagem com película de 16 milímetros empresta textura às imagens, ampliando o caráter tátil. (Em cartaz na Sala Norberto Lubisco, às 19h)

4) Devoradores de Estrelas (2026)

"Devoradores de Estrelas". Amazon MGM Studios / Divulgação

De Phil Lord e Christopher Miller. Sucesso de bilheteria e já cotada para o Oscar de 2027, a adaptação do romance escrito por Andy Weir traz Ryan Gosling no papel de Ryland Grace, sujeito que acorda de um coma dentro de uma nave espacial. Ele está cabeludo, barbudo, inerte e desmemoriado. Aos poucos, descobre ser o único sobrevivente de uma missão crucial para salvar a Terra de uma ameaça cósmica que está consumindo a energia do Sol. A narrativa, então, passa a alternar o presente e o passado enquanto o personagem vai montando um quebra-cabeça formado por fragmentos de sua memória.

As duas horas e meia de duração não cansam graças às idas e vindas no tempo e à mistura equilibrada dos elementos de ficção científica, aventura, suspense, drama e até — ou principalmente — comédia. Gosling empresta seu carisma a diálogos bem-humorados que incluem referências ao clássico Rocky (1976) e embalam a formação de uma bela e pétrea amizade que supera diferenças — há uma mensagem otimista em Devoradores de Estrelas, um convite à aproximação com o outro, a aprender e a cooperar com o outro. Mas é Sandra Hüller quem acaba roubando a cena ao cantar Sign of the Times (2017), de Harry Styles, em um karaokê. (Sessões no Cinesystem Bourbon Country, às 21h, e no GNC Praia de Belas, às 21h20min)

5) O Diabo Veste Prada 2 (2026)

Meryl Streep e Anne Hathaway em "O Diabo Veste Prada 2". Macall Polay / Disney / Divulgação

De David Frankel. É parecido com Michael, a cinebiografia do cantor Michael Jackson: um filme feito para os fãs, um filme que aposta na nostalgia, um filme produzido em família, um filme que evita mexer em vespeiros e um filme que não quer deixar nenhum de seus personagens principais mal na fita. Mas O Diabo Veste Prada 2 tem méritos suficientes para justificar sua presença nesta lista aqui.

Na trama, Andy Sachs (Anne Hathaway) agora é uma jornalista premiada, mas que acabou de ser demitida — por mensagem de celular. Enquanto isso, Miranda Priestly (Meryl Streep), a chique e implacável editora-chefe da Runway, e seu braço-direito, o diretor de arte Nigel (Stanleyr Tucci), precisam lidar com uma bomba: descobriu-se que uma marca apoiada pela revista explora seus trabalhadores. A denúncia provoca revolta de alguns anunciantes. Outros, pelo contrário, querem usar esse episódio ruim como moeda de pressão para negócios mais vantajosos. É o que faz a personagem de Emily Blunt, Emily Charlton, ex-assistente de Miranda e hoje uma executiva sênior da grife Dior. (Em cartaz em várias salas de cinema, com versões dubladas ou legendadas)

6) O Drama (2026)

Robert Pattinson e Zendaya em "O Drama". Diamond Films / Divulgação

De Kristoffer Borgli. Na trama, Zendaya interpreta Emma, e Robert Pattinson faz o papel de Charlie. Quando o filme começa, eles estão na semana dos últimos preparativos para o casamento. Cada um está escrevendo e compartilhando com os amigos o que vai dizer na cerimônia. Charlie, por exemplo, afirma adorar como Emma transforma os dramas dele em comédia.

Parece que estamos diante de uma comédia romântica como qualquer outra, mas a certa altura Emma inverte a mão: transforma uma comédia em drama ao responder qual foi a pior coisa que já fez na vida. E então faz surgir um elefante enorme no meio da sala — tanto a dos personagens de O Drama como a dos espectadores. (Sessões no Cinesystem Bourbon Country, às 18h45min, e no GNC Moinhos, às 14h45min)

7) O Estrangeiro (2025)

Benjamin Voisin em "O Estrangeiro". Carole Bethuel / Divulgação

De François Ozon. Esta dica é da colunista Cláudia Laitano, que considera a versão do cineasta francês para O Estrangeiro, de Albert Camus, a melhor adaptação de um clássico da literatura dos últimos tempos. O personagem principal é Mersault, um francês de 30 anos que vive na Argélia colonial. Apesar da morte recente da mãe e do romance com Marie, ele é incapaz de demonstrar qualquer sentimento. Nem mesmo o envolvimento no assassinato de um jovem árabe é capaz de tirá-lo de sua apatia em relação à vida.

Laitano escreveu: "Do ponto de vista de quem adora o livro, são muitos os acertos de Ozon: a elegante fotografia em preto-e-branco, o magnético casal de protagonistas (Benjamin Voisin e Rebecca Marder), a onipresença do sol como parte essencial da narrativa, o uso moderado de offs, os silêncios eloquentes e, mais importante do que tudo, a maneira como o diretor foi respeitoso com a obra sem deixar de acenar para as ideias e a sensibilidade contemporâneas. É um equilíbrio complicado. Uma intervenção exagerada pode ser um desastre, tanto para os cinéfilos quanto para os leitores, mas evitar qualquer tipo de reinterpretação pode deixar o filme (e o livro) com cara de peça de museu". (Sessões na Sala Paulo Amorim, às 17h)

8) O Riso e a Faca (2025)

Jonathan Guilherme e Sérgio Coragem em "O Riso e a Faca". Vitrine Filmes / Divulgação

De Pedro Pinho. Interpretado por Sérgio Coragem, o protagonista é um engenheiro ambiental chamado Sérgio que é enviado por uma ONG de Portugal para Guiné-Bissau, país situado na África Ocidental. Sua missão é avaliar o impacto da construção de uma rodovia entre o deserto e a floresta, uma obra vital para interesses de empresários portugueses, mas talvez prejudicial para a comunidade local. Lá, o personagem depara com dinâmicas neocoloniais e também se envolve com dois moradores locais: Diára, papel da atriz de Cabo Verde Cleo Diára, ganhadora do prêmio de melhor atriz na mostra Um Certo Olhar (Un Certain Regard) do Festival de Cannes, e Guilherme, o Gui, um brasileiro não binário encarnado por Jonathan Guilherme.

Com cenas ora contemplativas, ora provocativas, O Riso e a Faca foi eleito o quinto melhor filme de 2025 pelos críticos da prestigiada revista francesa Cahiers du Cinéma. O título e a própria inspiração para a trama vêm do Brasil: é a canção homônima lançada pelo baiano Tom Zé em 1970. Seus versos sobre a dualidade humana são inclusive cantados pelos personagens principais durante uma viagem de carro pelo deserto: "Quero ser o riso e o dente / Quero ser o dente e a faca / Quero ser a faca e o corte / Em um só beijo vermelho / Eu sou a raiva e a vacina / Procura de pecado e conselho / Espaço entre a dor e o consolo / A briga entre a luz e o espelho / Fiz meu berço na viração / Eu só descanso na tempestade / Só adormeço no furacão". (Sessões no CineBancários, às 18h30min)

9) A Sombra do Meu Pai (2025)

Sope Dirisu e os meninos Chibuike Marvellous Egbo e Godwin Egbo em "A Sombra do Meu Pai". Filmes da Mostra / Divulgação

De Akinola Davies Jr. Lançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30), este filmaço semiautobiográfico valeu a Davies Jr. o prêmio Bafta de melhor estreia de diretor, roteirista ou produtor britânico, a menção especial da Caméra d'Or no Festival de Cannes e o troféu da crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No Gotham Awards, que abre o circuito de premiação nos Estados Unidos, venceu nas categorias de cineasta revelação e melhor ator (Sope Dirisu).

Na trama, dois meninos (interpretados pelos irmãos Chibuike Marvellous Egbo e Godwin Egbo) que vivem com a mãe na zona rural da Nigéria se reconectam com Folarin (o personagem de Dirisu), seu pai distante, que aparece repentinamente. Os três partem para Lagos, a agitada capital, onde Folarin tenta receber um salário que lhe é devido. Como bem resume o material de divulgação, "o trajeto dos três pela cidade grande é a um só tempo um ensaio sobre a paternidade e a masculinidade e um passeio pela memória do país africano em meio à crise das eleições presidenciais de 1993, um período de frágil esperança de transformação". O diretor consegue equilibrar a narrativa familiar com o retrato político, e suas cenas combinam lirismo visual com momentos de contundência. (Sessões na Sala Eduardo Hirtz, às 17h45min)

10) Suspiria (1977)

Jessica Harper em "Suspiria". FJ Cines / Divulgação

De Dario Argento. Experiência sensorial e obra-prima do giallo, Suspiria está de volta em em cópia restaurada. O cineasta italiano acompanha a jornada de Suzy Bannion, personagem vivida por Jessica Harper, uma jovem dos Estados Unidos que viaja para Freiburg, na Alemanha, para estudar em uma prestigiada escola de dança. A chegada, porém, coincide com uma série de mortes misteriosas e conduz a personagem a descobrir que a instituição esconde algo sombrio.

O mexicano Guillermo del Toro, diretor de O Labirinto do Fauno (2006), A Forma da Água (2017) e Frankenstein (2025), definiu Suspiria como uma obra de “loucura pura e alegria cinematográfica”. O inglês Edgar Wright, que homenageou o giallo em Noite Passada em Soho (2021), elegeu os primeiros 10 minutos do longa como uma das grandes sequências do cinema de terror. O estadunidense John Carpenter, criador de Halloween (1978) e O Enigma de Outro Mundo (1982), também incluiu o título entre seus favoritos do gênero. E o italiano Luca Guadagnino, que assinou uma refilmagem em 2018, já disse que nunca entendeu a separação entre o que se chama de “bom cinema” e filme B. Para ele, a obra de Argento é tão importante para o cinema de seu país quanto 8½ (1963), de Federico Fellini. (Sessões na Cinemateca Capitólio, às 17h deste sábado, 2/5, e de domingo, 3/5)

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