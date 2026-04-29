Jessica Harper protagoniza "Suspiria" (1977), filme do diretor Dario Argento. FJ Cines / Divulgação

Quase 50 anos depois de transformar uma academia de dança em um pesadelo de cores saturadas, sombras e música hipnótica, Suspiria (1977) volta a ser exibido nos cinemas em cópia restaurada em 4K. O clássico de Dario Argento entrou em relançamento no circuito brasileiro no dia 23 e na terça-feira (28) chegou à Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, com sessões pelo menos até 5 de maio.

O filme acompanha a jornada de Suzy Bannion, personagem vivida por Jessica Harper, uma jovem dos Estados Unidos que viaja para Freiburg, na Alemanha, para estudar em uma prestigiada escola de dança. A chegada, porém, coincide com uma série de mortes misteriosas e conduz a personagem a descobrir que a instituição esconde algo sombrio.

A força de Suspiria está na experiência sensorial. Argento constrói o horror a partir de luzes vermelhas, verdes e azuis, cenários de aparência teatral e uma trilha sonora composta pelo próprio diretor em parceria com a banda italiana Goblin. O resultado ajudou a consolidar o filme como um dos títulos mais influentes do terror dos anos 1970 e um marco do chamado giallo. Surgido na Itália, esse subgênero teve Argento, hoje com 85 anos, como um dos expoentes e apresentava como algumas marcas o protagonista traumatizado, o erotismo perturbado, a presença perigosa de objetos cortantes, a farta exposição de sangue, os cenários com espelhos, a fantasia que altera a percepção da realidade e as cenas de alucinação.

Uso de luzes vermelhas é uma marca de "Suspiria" (1977). FJ Cines / Divulgação

O mexicano Guillermo del Toro, diretor de O Labirinto do Fauno (2006), A Forma da Água (2017) e Frankenstein (2025), definiu Suspiria como uma obra de “loucura pura e alegria cinematográfica”. O inglês Edgar Wright, que homenageou o giallo em Noite Passada em Soho (2021), elegeu os primeiros 10 minutos do longa como uma das grandes sequências do cinema de terror. O estadunidense John Carpenter, criador de Halloween (1978) e O Enigma de Outro Mundo (1982), também incluiu o título italiano entre seus favoritos do gênero.

A restauração foi feita a partir do negativo original da câmera, com recuperação digital de danos da película, como rasgos, arranhões e manchas. O trabalho também contemplou o áudio em inglês. No elenco, além de Jessica Harper, estão Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Barbara Magnolfi, Alida Valli e Udo Kier.

O relançamento também marca uma volta curiosa ao passado. Pela primeira vez, Suspiria ganha uma edição oficial em VHS no Brasil, em tiragem limitada de 100 unidades. As vendas ocorrem pelos sites das lojas FAMDVD, The Originals e Bazani Geek Store.

O filme é o primeiro capítulo da trilogia As Três Mães, formada ainda por A Mansão do Inferno (1980) e O Retorno da Maldição: A Mãe das Lágrimas (2007). Décadas depois, a obra inspirou a refilmagem Suspiria: A Dança do Medo (2018), dirigida por Luca Guadagnino e estrelada por Dakota Johnson, Tilda Swinton e Mia Goth. Jessica Harper faz uma participação especial.

Negativo original foi restaurado para exibição de "Suspiria" (1977) em 4k nos cinemas. FJ Cines / Divulgação

Guadagnino já disse que o filme de Dario Argento ocupava um lugar especial para ele e para outros cineastas italianos. Em entrevista à MUBI, o diretor afirmou que nunca entendeu a separação entre o que se chama de “bom cinema” e filme B, porque “arte é arte”. Para ele, o Suspiria original é tão importante para o cinema italiano quanto 8½ (1963), de Federico Fellini.

Confira a programação no site da Cinemateca Capitólio. O cinema fica na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 16.

Assista ao trailer de "Suspiria":