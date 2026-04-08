Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme mais visto na Netflix não merece liderar o top 10

Adicionado na sexta-feira (3) ao menu da plataforma, "Meu Malvado Favorito 4" (2024) é o sexto título da franquia de animação

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS