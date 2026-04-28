Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme mais chocante do Oscar já pode ser visto em casa

Oliver Laxe dirige "Sirât" (2025), que representou a Espanha na categoria de longa internacional e também concorreu ao prêmio de melhor som

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS