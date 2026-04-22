Ruan Aguiar e Gero Camilo estrelam "Papagaios" (2025), filme dirigido por Douglas Soares. Pressphoto / Divulgação

O Cinesystem do shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, exibe a partir desta quinta-feira (23), com sessões às 12h e às 13h50min, Papagaios (2025), filme que conquistou quatro Kikitos do Festival de Gramado do ano passado: melhor ator (Gero Camilo), direção de arte (Elsa Romero), som (Thiago Sobral, Damião Lopes e Bernardo Uzeda) e o troféu do Júri Popular.

O personagem principal deste filme ambientado no Rio de Janeiro está associado ao humor. Trata-se de um papagaio de pirata, nome dado às pessoas comuns que ficam detrás dos jornalistas de TV ou de quem está sendo entrevistado em um ambiente público. Mas Papagaios é um suspense e, de fato, jamais se mostra engraçado.

Só que tampouco tensiona o espectador. É um filme morno, cozinhado em fogo baixo e sem muito mistério na sua receita.

Léo Jaime e Ernesto Piccolo, com Gero Camilo ao fundo, em cena de "Papagaios". Olhar Filmes / Divulgação

Com participação especial do cantor Léo Jaime (no papel dele mesmo), Papagaios é o primeiro longa-metragem dirigido por Douglas Soares, que escreveu o roteiro a partir de uma história desenvolvida com o ator Humberto Carrão.

Na cena de abertura, ocorre um grave acidente em um parque de diversões: o brinquedo Samba se solta, ferindo frequentadores. Quando a repórter televisiva vai gravar uma chamada para o Jornal da Madrugada, lá está Tunico, o personagem interpretado por Gero Camilo, sempre de terno, gravata, peruca toda penteada e um sorriso no rosto. A intensidade varia conforme a pauta, mas o protagonista dá preferência a tragédias e velórios na sua busca pela fama em uma era anterior ao advento das redes sociais.

Ou seja, Tunico está mais para abutre do que para papagaio.

Ainda assim, os coadjuvantes se referem a ele como "o melhor amigo dos repórteres" e alguém que sempre traz alegria. São características ditas, mas nunca ilustradas. Não vemos Tunico interagindo com os jornalistas, nem o personagem é radiante.

Na interpretação, Gero Camilo investe em um tom comedido que se por um lado evita a caricatura, por outro impede que o filme intrigue e perturbe o espectador. Aqui, seria bem-vinda a oscilação entre gêneros: se achamos que estamos vendo uma comédia, maior seria o choque quando a trama enveredasse pelo sinistro.

O problema é que esse sinistro não chega a espantar. Os momentos de suposto impacto são atenuados tanto pela obviedade quanto pelo ritmo arrastado.

Papagaios deixa tudo evidente desde a sequência de abertura, que também apresenta o outro personagem importante, Beto (vivido por Ruan Aguiar), jovem que se aproxima de Tunico e acaba acolhido pelo veterano. Está na cara, ou melhor, na expressão única do rosto de Beto que ele já formulou sua resposta para a pergunta que a apresentadora de TV Claudete Troiano (interpretada por ela própria) faz a Tunico: vale tudo para ser famoso?

No desfecho, Papagaios tenta fazer uma revelação bombástica, mas acaba sendo apenas reiterativo.

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