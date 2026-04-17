Soheila Golestani, Mahsa Rostami e Setareh Maleki em "A Semente do Fruto Sagrado", de Mohammad Rasoulof. Mares Filmes / Divulgação

Acaba de ser adicionado ao menu da MUBI, que tem sete dias de teste grátis via Amazon Prime Video, um filmaço iraniano: A Semente do Fruto Sagrado (Daneh Anjeer Moghadas, 2024), que foi um dos títulos derrotados pelo brasileiro Ainda Estou Aqui (2024) na histórica conquista do Oscar de melhor filme internacional.

Infelizmente, essa foi a única categoria em que A Semente do Fruto Sagrado competiu na premiação da Academia de Hollywood. Mas poderia ter sido indicado também aos troféus de melhor filme, direção, ator, atriz, atriz coadjuvante, roteiro e edição.

Apesar de ser escrito e dirigido por um iraniano, Mohammad Rasoulof, ambientado no Irã e falado em persa, o filme representou a Alemanha no Oscar. É que o país europeu abrigou o cineasta depois de sua fuga do país asiático.

A exemplo de Jafar Panahi, o diretor de Foi Apenas um Acidente (2025), que disputou o Oscar internacional de 2026 como candidato da França, Rasoulof é um notório opositor do regime teocrático iraniano. Em Manuscritos Não Queimam (2013), ele acompanhou dois assassinos de aluguel contratados pelo ministro da Cultura para matar um poeta famoso, conhecido por escrever textos contra o governo.

Em Não Há Mal Algum (2020), conectou quatro histórias que questionam os ideais políticos do Irã e mostram como a vida sob regimes opressivos se resume a uma escolha entre resistir e sobreviver. O filme ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, mas o diretor não pôde receber o prêmio porque estava proibido de viajar ao Exterior. Em julho de 2022, foi preso depois de criticar a repressão das autoridades aos manifestantes na cidade de Abadan, após o trágico desabamento de um edifício.

Mohammad Rasoulof filmou secretamente A Semente do Fruto Sagrado, ao longo de 70 dias entre o final de dezembro de 2023 e março de 2024. Depois que o longa foi selecionado para disputar a Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado, o governo iraniano aumentou o cerco sobre o diretor. Interrogou o elenco e a equipe técnica, impedindo que deixassem o país e pressionando-os a convencer o cineasta a retirar o título da competição.

Protesto no Festival de Cannes: o diretor Mohammad Rasoulof, com as atrizes Mahsa Rostami e Setareh Maleki. AFP / AFP

Em 8 de maio de 2025, seu advogado anunciou que Rasoulof havia sido condenado a oito anos de prisão e também a açoitamento, multa e confisco de bens. Pouco depois, o diretor e alguns integrantes do filme, como as atrizes Mahsa Rostami e Setareh Maleki, empreenderam uma "jornada exaustiva, longa (foram 28 dias), complicada e angustiante", nas palavras do diretor, para escapar do Irã. No tapete vermelho do festival francês, ele segurou duas fotos mostrando os atores Soheila Golestani e Missagh Zareh, ambos incapazes de sair do país asiático.

Cannes marcou o início de uma trajetória de reconhecimento. Lá, A Semente do Fruto Sagrado recebeu o Prêmio Especial do Júri e o troféu da Fipresci, a federação internacional de críticos de cinema. O filme foi premiado pelo público no Festival de San Sebastian, na Espanha, concorreu nas categorias de melhor filme, direção e roteiro na premiação da Academia Europeia e disputou o Globo de Ouro, o Critics Choice e o Bafta de longa em língua não inglesa. Entre os críticos de Los Angeles, Rasoulof foi eleito o melhor diretor.

Setareh Maleki em cena do filme "A Semente do Fruto Sagrado" (2024). Neon / Divulgação

A Semente do Fruto Sagrado é um filme parentemo de Ainda Estou Aqui: ambos centram foco em uma família para alertar sobre o impacto devastador da violência do Estado sobre a sociedade.

O título original refere-se a uma espécie de figueira cujas raízes crescem sufocando outras árvores, o que foi visto como uma metáfora da teocracia no Irã. A trama se desenrola no contexto dos protestos sob o slogan "Mulheres, Vida, Liberdade", nascidos a partir das mortes de jovens que teriam infringido o rígido código de vestimenta feminina: não usaram (ou usaram de forma considerada incorreta) o hijab, o véu que cobre a cabeça e o pescoço das muçulmanas.

Ao longo de suas duas horas e 48 minutos (que jamais cansam, acredite), o filme insere imagens reais, muitas delas captadas via celular, das manifestações e da subsequente repressão policial após o caso Mahsa Amini. A jovem foi detida pela Polícia da Moralidade de Teerã em 13 de setembro de 2022, por deixar uma mecha do cabelo aparecer. Ela entrou em coma e morreu três dias depois, em um hospital. O governo afirmou que Mahsa faleceu devido a uma doença, mas sua família diz que houve espancamento.

Missagh Zareh (à direita na foto) interpreta o protagonista do filme "A Semente do Fruto Sagrado". Mares Filmes / Divulgação

O personagem principal se chama Iman (interpretado por Missagh Zareh), que acaba de ser nomeado juiz de instrução no Tribunal Revolucionário da capital iraniana. O cargo significa um salário mais alto e um apartamento maior para a família: a esposa devota, Najmeh (Soheila Golestani), e as duas filhas, a universitária Rezvan (Mahsa Rostami) e a adolescente Sana (Setareh Maleki). Mas também significa uma violência a seus códigos morais e a sua ética profissional: Iman é orientado a assinar sentenças de morte sem sequer ler os relatórios dos casos.

Por causa do seu trabalho, o protagonista deve ocultar informações de seus parentes e de seus amigos e, para sua proteção, ganha uma arma. Quando essa arma desaparece dentro de casa, se torna motivo da desconfiança e da paranoia do personagem, que evoluem para a discórdia com a família. A agitação política nas ruas de Teerã inevitavelmente se reflete no lar de Iman, que vira um símbolo de como um regime totalitário pode transformar um guardião da justiça, um homem íntegro e um marido e pai amoroso em um monstro dominado pelo medo e sedento pelo poder.

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