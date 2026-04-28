Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Bebida temática
Opinião

"O Diabo Veste Prada 2" inspira drinque novo em cinema de Porto Alegre

Lançamento no LOOF, do Bourbon Shopping Country, coincide com pré-estreia no Cinesystem do filme estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS