A mistura leva gim, xarope de pêssego, Campari e tônica artesanal de limão. LOOF – Food & Fun / Divulgação

Um dos lançamentos mais aguardados da semana no cinema ganhará uma ativação temática em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (29), data da pré-estreia de O Diabo Veste Prada 2, o LOOF – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country, passa a oferecer um drinque inspirado no universo fashion do filme.

Batizada de O Diabo Veste Prada, a bebida foi criada pelo chef de bar Roni Soares e ficará no cardápio durante o período de exibição do filme no Cinesystem. A mistura leva gim, xarope de pêssego, Campari e tônica artesanal de limão, em uma combinação que busca equilibrar dulçor, acidez e amargor. O drinque também terá versão sem álcool.

— A ideia foi criar um drinque com presença e identidade, que traduzisse em sabor essa mistura de elegância e atitude do filme. Uma bebida que não pede atenção... Ela exige — afirma o chef.

A sequência de O Diabo Veste Prada, dirigida por David Frankel, chega quase duas décadas depois do longa original, lançado em 2006, e traz de volta nomes como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. No Brasil, a estreia oficial está prevista para quinta-feira (30).

Pré-estreia aberta ao público de O Diabo Veste Prada 2

Quando: quarta-feira, 29 de abril

quarta-feira, 29 de abril Onde: Cinesystem do LOOF – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country

Cinesystem do LOOF – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country Drinque O Diabo Veste Prada : R$ 34, com ou sem álcool

R$ 34, com ou sem álcool Ingressos: já estão à venda

Confira o trailer do filme