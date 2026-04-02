Netflix lança trailer da segunda temporada de "Treta"; assista aqui

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (2) o trailer oficial da segunda temporada de Treta (assista acima). Com estreia marcada para o dia 16 de abril, a trama criada por Lee Sung Jin traz um novo elenco e apresenta uma história que não dá continuação à da série original, lançada em 2023 e vencedora de oito Emmys e três Globos de Ouro.

Na segunda temporada, Treta acompanha os jovens recém-casados Austin (papel de Charles Melton, do filme Segredos de um Escândalo) e Ashley (encarnada por Cailee Spaeny, premiada no Festival de Veneza pela cinebiografia Priscilla).

Os dois presenciam uma briga entre Josh (vivido por Oscar Isaac), gerente do luxuoso clube de campo onde trabalham, e sua esposa, Lindsay (personagem de Carey Mulligan).

A partir deste acontecimento, os quatro entram em um jogo de favores e coerções e competem pela aprovação da dona do clube, a presidente Park (interpretada pela sul-coreana Youn Yuh-jung, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Minari), que enfrenta os próprios desafios com seu segundo marido, o doutor Kim (papel de Song Kang-ho, o pai da família pobre em Parasita).

Conforme o material de divulgação, a série "explora os limites e desejos dos personagens revelando o que cada um está disposto a sacrificar para manter as aparências".

O elenco inclui Seoyeon Jang (no papel de Eunice), William Fichtner (Troy), Mikaela Hoover (Ava) e BM (Woosh).

O diretor é Jake Schreier, que assinou seis episódios da primeira temporada e também o filme Thunderbolts* (2025).

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