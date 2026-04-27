Os irmãos Wayans prometeram tirar sarro do máximo de filmes no sexto Todo Mundo em Pânico (Scary Movie, 2026), e eles estão cumprindo.

No trailer que foi divulgado na quinta-feira (23), sobrou para Michael (2026), a cinebiografia de Michael Jackson, que recém chegou aos cinemas.

Cartaz de "Todo Mundo em Pânico 6" traz Michael Jackson com a máscara do Ghostface de "Pânico". Paramount Pictures / Divulgação

Todo Mundo em Pânico nasceu em 2000 para satirizar cinesséries de terror como Pânico (surgida em 1996) e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (de 1997).

Disponível no Paramount+, no Mercado Livre e nas plataformas de aluguel digital, o primeiro filme também reinventou cenas e personagens emblemáticos de A Bruxa de Blair (1999), Matrix (1999), O Sexto Sentido (1999) e Os Suspeitos (1995).

As cenas do novo trailer de Todo Mundo em Pânico 6 mostram o ator e comediante Kenan Thompson caracterizado como Michael Jackson. O Rei do Pop também ilustra um novo cartaz da comédia, mas com a máscara do Ghostface, o assassino de Pânico.

O novo "Todo Mundo em Pânico" tira sarro de filmes como "Pecadores" (2025). Paramount Pictures / Divulgação

O sexto título da série também parodia sucessos do terror, como Pecadores (2025), A Substância (2024), a trilogia Terrifier (2016, 2022 e 2024), Midsommar (2019), Halloween (2018) e Um Lugar Silencioso (2018). A estreia está marcada para o dia 4 de junho, com distribuição da Paramount Pictures.

A direção é de Michael Tiddes, e o roteiro é assinado por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans e Rick Alvarez.

Marlon Wayans, Regina Hall e Shawn Wayans em "Todo Mundo em Pânico 6" (2026). Paramount Pictures / Divulgação

A sinopse da comédia diz o seguinte: 26 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty (papel de Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Regina Hall) está novamente na mira do vilão, e nenhuma franquia de terror está a salvo.

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