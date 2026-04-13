Gabi Petry em cena do filme "Edifício Bonfim" (2026), de Ligia Walper. Walper Ruas Produções / Divulgação

Edifício Bonfim, primeiro filme de terror da produtora Walper Ruas Produções, marca a estreia da jornalista gaúcha Ligia Walper na direção de longas-metragens. O título chega aos cinemas de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro no dia 7 de maio.

Os personagens do filme compartilham a tragédia de viver no condomínio homônimo. O roteiro mistura histórias e personagens recorrentes no imaginário de Florianópolis, como bruxas, fantasmas e serial killers, que perturbam a tranquilidade litorânea dos moradores do Bonfim. A inspiração é o trabalho do antropólogo Franklin Cascaes, que reuniu elementos fantásticos da chamada "Ilha da Magia" em desenhos, narrativas e esculturas.

— O edifício é um personagem que transita dentro das histórias. Tudo começa com uma reunião de condomínio — comenta a diretora, que integrou produções como Noite (1984), de Gilberto Loureiro, e Sonho sem Fim (1986), de Lauro Escorel.

Giwa Coppola e Vinícius Wester em cena de "Edifício Bonfim". Walper Ruas Produções / Divulgação

Ao lado do marido, o diretor e roteirista Tabajara Ruas, Ligia é sócia na Walper e Ruas Produções, que fez Netto Perde sua Alma (2001) e A Cabeça de Gumercindo Saraiva (2018).

Até então, os trabalhos da produtora se passavam no passado, retratando personagens e episódios marcantes da história do Estado. Por isso, conta Ligia, Edifício Bonfim foi um desafio inédito para a equipe. A narrativa se passa no presente e pertence ao terror, gênero com o qual ela diz não estar tão habituada.

— (O terror) te exige um pouco mais de cuidado com detalhes, para assustar as pessoas ou ficar impressionante. Tem um ritmo diferente de um filme mais contemplativo com mais paisagens — comenta a diretora.

Tabajara Ruas assina o roteiro e a produção, e Tomás Walper Ruas, filho do casal, a montagem e codireção.

O elenco reúne Gabi Petry, Vinícius Wester, Sandro Maquel, Welington Moraes, Sarah Motta, Matteo Mazzon, Sérgio Barreto, Giwa Coppola, Gringo Star e Eliane Carpes.

O projeto foi contemplado pelo Edital do Prêmio Catarinense de Cinema/FCC, em 2019, em arranjo com o Fundo Setorial Audiovisual/BRDE e Ancine.

* Produção: Guilherme Freling

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