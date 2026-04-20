Johnny Massaro e Rodrigo Santoro estrelam filme da Netflix que adapta "Diário de um Mago"

Começaram na Espanha as filmagens do longa-metragem da Netflix baseado no livro O Diário de Um Mago (1987), de Paulo Coelho, que já foi traduzido para 40 idiomas e lançado em 150 países.
Dirigido por Vicente Amorim, o filme acompanha a peregrinação de Paulo (personagem do ator Johnny Massaro, da minissérie Emergência Radioativa) pelo Caminho de Santiago de Compostela, sob a orientação do enigmático Petrus (papel de Rodrigo Santoro).
A produção é da Gullane, a mesma da minissérie Senna (2024). O roteiro é assinado por Luiso Berdejo e Gustavo Bragança. A direção de fotografia é de Azul Serra, e direção de arte, de José Tirado.
Completam o elenco brasileiro Lara Tremouroux (Clara), Julia Konrad (Marina Astrain), Silvio Guindane (Roberto), Fabiana Gugli (mãe de Paulo), Emílio de Melo (pai de Paulo) Thelmo Fernandes (pai de Clara), Isabel Guéron (mãe de Clara) e Roberto Birindelli (Mestre).
Manuel Manquiña (Eremita), Albert Pla (Mágico), Gonçalo Diniz (Martim) e Elisabeth Bonjour (Madame Lourdes) integram o elenco europeu.
