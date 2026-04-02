Leandro Gomes protagoniza o curta "Grão" (2026), de Leonardo de Rosa e Gianluca Cozza. Eloisa Soares / Divulgação

A 35ª edição do Curta Cinema, o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro, anunciou na noite de quarta-feira (1º) os filmes premiados. O vencedor do Grande Prêmio da mostra competitiva nacional foi Grão, ficção gaúcha dirigida por Leonardo de Rosa e Gianluca Cozza. Na disputa internacional, ganhou Los Peces no se Ahogan, documentário de Lea Vidotto Labastie coproduzido por Cuba, França e Itália. Esses dois títulos estão automaticamente qualificados a concorrerem a uma indicação ao Oscar 2027 nas categorias de melhor curta-metragem e melhor documentário em curta-metragem, respectivamente.

Segundo a sinopse divulgada, Grão conta a história de um jovem (interpretado por Leandro Gomes) que ganha a vida informalmente recolhendo soja perdida durante o transporte, em um porto no sul do RS. A crise do país ameaça seu sustento. Sem perspectivas, ele dirige por aí com o som do carro no máximo. Conforme a noite avança, o protagonista sai em busca de companhia, mas nada acontece como esperado.

Em Los Peces No Se Ahogan, Malelo vive sozinho após ter cuidado por anos de sua vizinha de origem burguesa, María Antonia. Por conta da experiência, ele acaba transformando sua casa em um refúgio para outras pessoas que também estão passando por dificuldades.

Os diretores do curta "Grão": Gianluca Cozza e Leonardo de Rosa. Curta Cinema / Divulgação

Nesta edição, a organização do Curta Cinema comemorou o número recorde de inscrições: 5.686 produções de mais de 30 países. Os jurados da competição nacional foram Clara Vulpiani (consultora de curtas-metragens da Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia), John Canciani (curador, programador, membro da European Film Academy e da Swiss Film Academy e membro fundador da Pro Short) e Julia Murat (designer gráfica, mestra em Estudos da Performance na New York University e montadora).

Eles também laurearam Leonardo Martinelli na categoria de melhor direção, por Samba Infinito (RJ), e Os Arcos Dourados de Olinda (PE), de Douglas Henrique, conquistou o Prêmio Especial do Júri.

A plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro Itaú Cultural Play exibe desta quinta-feira (2) até 17 de abril 10 curtas, incluindo dois filmes do Rio Grande do Sul: Um Corpo Sem Cavalo?, de Lara Fuke, e Trapo, de João Chimendes.

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