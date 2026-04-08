Documentário "Outsider Freud", de Yair Qedar, utiliza animações e depoimentos de pesquisadores. SBP de Porto Alegre / Reprodução

Dirigido pelo cineasta israelense Yair Qedar, o documentário Outsider Freud (2025) será exibido neste sábado (11) na Capital pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA). O evento ocorre das 9h às 12h, no GNC Iguatemi. O filme tem foco na trajetória de Sigmund Freud (1856-1939) sob a perspectiva de sua condição como judeu marginalizado na Viena de sua época.

O filme recebeu em 2025 um prêmio Gradiva, concedido pela National Association for the Advancement of Psychoanalysis, dos Estados Unidos. O documentário utiliza animações e depoimentos de estudiosos da área, como Adam Phillips, Daniela Finzi, George Makari e Christfried Tögel, para analisar como a exclusão e a identidade influenciaram a produção intelectual do pai da psicanálise.

O diretor Yair Qedar participará de forma remota do debate com os membros da SBPdePA Gildo Katz, Silvia Brandão Skowronsky e Ignácio Alves Paim Filho. A coordenação é de Luciana Saraiva Schmal e Ester Malque Litvin.

As vagas são limitadas. Ingressos estão à venda no Sympla.

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