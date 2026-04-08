Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Psicanálise
Notícia

Documentário sobre Freud terá sessão neste sábado em Porto Alegre

Dirigido pelo israelense Yair Qedar, "Outsider Freud" (2025) revisita a trajetória do psicanalista em Viena. Exibição será no GNC Iguatemi

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