Dia dos Namorados na Serra vai ter clássico do cinema, vinhos e pizzas

William Holden e Audrey Hepburn em "Sabrina" (1954). Paramount / Divulgação

O projeto Pizza al Cinema e a Vinícola Família Ulian promovem em 12 de junho uma edição especial do Vino & Pizza al Cinema, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Dedicada ao Dia dos Namorados, a noite terá exibição do filme Sabrina (1954), de Billy Wilder, acompanhada de vinhos e pizzas servidos ao longo da sessão.

O evento será realizado na vinícola da Família Ulian, na região dos Altos Montes, e chega à décima edição. Segundo a organização, a proposta é reunir cinema e gastronomia em uma experiência para público adulto, com recepção às 19h e início do filme entre 19h30min e 20h.

O menu inclui espumante de boas-vindas, focaccia, duas pizzas salgadas, uma pizza doce, sobremesa, frutas da estação e água, além de harmonização com rótulos da casa. Entre os vinhos anunciados estão o Chardonnay Ventesimo e o Merlot Estremità 19/23.

As pizzas do jantar fazem referência a nomes do cinema. Entre elas estão a Francis, inspirada em Francis Ford Coppola, a Wes, em alusão a Wes Anderson, e a Walt, sobremesa criada a partir do imaginário associado a Walt Disney.

Imagem de divulgação do Vino & Pizza al Cinema na Vinícola Ulian, em Flores da Cunha. Finestra Studio / Divulgação

Sabrina é uma típica e charmosa comédia romântica dos áureos tempos de Hollywood. Na história, Audrey Hepburn interpreta a filha do chofer de uma família rica. Ela fica dividida entre os dois filhos do patrão: o playboy (personagem de William Holden) e o workaholic (Humphrey Bogart).

O título concorreu ao Oscar em seis categorias, incluindo melhor filme, diretor, atriz e roteiro, e venceu o de figurino (pela lendária Edith Head). Até hoje, Sabrina é o único longa de Wilder refilmado para o cinema, em 1995, por Sydney Pollack, com Julia Ormond, Greg Kinnear e Harrison Ford formando o triângulo amoroso.

Criado em São Paulo, o Pizza al Cinema já realizou ações em espaços e eventos ligados ao audiovisual, como Belas Artes, MUBI, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e MIS. Para a edição de Flores da Cunha, a capacidade é de 26 lugares, e o valor é de R$ 259 por pessoa.

Vino & Pizza al Cinema – Especial Dia dos Namorados

Quando: 12 de junho de 2026

12 de junho de 2026 Onde: Vinícola Família Ulian, em Flores da Cunha

Vinícola Família Ulian, em Flores da Cunha Recepção: 19h

19h Início do filme: entre 19h30min e 20h

entre 19h30min e 20h Classificação: maiores de 18 anos

maiores de 18 anos Ingressos: R$ 259 por pessoa

R$ 259 por pessoa Reservas: pelo Instagram @alcinemapizza ou pelo WhatsApp (11) 98753-7340