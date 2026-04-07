Xuxa e Guilherme Karan em "Super Xuxa Contra o Baixo Astral". Canal Brasil / Divulgação

Super Xuxa Contra o Baixo Astral (1988) voltará à tela grande em Porto Alegre no próximo sábado (11). Em versão restaurada e em 4K, o filme será exibido em sessão única, às 19h, no Cinesystem do LOOF, o espaço de cinema, jogos eletrônicos, boliche e gastronomia do shopping Bourbon Country.

O filme dirigido por Anna Penido e David Sonnenschein é um dos títulos mais emblemáticos da fase em que Xuxa Meneghel ocupava simultaneamente a televisão, o mercado fonográfico e o cinema. Na trama, a apresentadora enfrenta o vilão Baixo Astral, vivido pelo saudoso ator Guilherme Karan (1957-2016), em uma fábula pop sobre otimismo, imaginação e resistência ao pessimismo.

A nova exibição, organizada pela locadora, distribuidora e poduto de conteúdo Cinne Vício em parceria com o LOOF e a rede Cinesystem, aposta na nostalgia e na redescoberta. Mais do que rever um sucesso de bilheteria da década de 1980 — foram 2,8 milhões de espectadores —, a proposta é recolocar o filme em circulação com uma qualidade de imagem e som que o aproxime de sua "força visual original", diz Josh, da Cinne Vício.

Segundo a organização, a remasterização foi feita a partir dos negativos originais em 35mm, preservando o colorido característico da produção e canções que marcaram época, como Arco-Íris.

— Isso não é apenas sobre o filme, é sobre o que ativa em cada espectador. É um manifesto pelo otimismo e uma oportunidade rara de ver uma obra que quase se perdeu no tempo com a qualidade que ela merece — destaca Josh.

Filme dirigido por Anna Penido e David Sonnenschein e lançado em 1988 atraiu 2,8 milhões de espectadores. Canal Brasil / Reprodução

A exibição será com meia-entrada para todos os espectadores. Haverá ainda combo promocional com pipoca grande e refrigerante grande com refil.

O quê: sessão de Super Xuxa Contra o Baixo Astral em versão restaurada 4K

Quando: sábado, 11 de abril, às 19h

Onde: Cinesystem do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre (Av. Túlio de Rose, 80, Passo d'Areia)