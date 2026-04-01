Adam West e Burt Ward em "Batman: O Homem-Morcego" (1966), filme dirigido por Leslie H. Martinson. Fox / Divulgação

A Páscoa na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, não terá coelhinhos, mas morceguinhos. Na sexta-feira (3), às 22h, haverá uma sessão comemorativa dos 60 anos de Batman: O Homem-Morcego (Batman: The Movie, 1966), filme que levou para o cinema a irreverência do seriado de TV protagonizado por Adam West.

Os ingressos custam R$ 16, com pagamento em dinheiro ou PIX, e estarão à venda a partir desta quarta (1º) — a bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão na Capitólio. Antes da exibição, às 18h, o hall de entrada recebe a Feira Relâmpago Quadro a Quadro, reunindo artistas e produtores independentes que dialogam com o universo dos quadrinhos.

O Batman encarnado por Adam West (1928-2017) está no centro de controvérsias e contradições. É tanto renegado quanto adorado. Certamente ajudou a popularizar o Homem-Morcego.

Naqueles tempos, a Batmania poderia rivalizar com a Beatlemania e se espalhava por todos os cantos: na música, por exemplo, com as covers que bandas como The Ventures (1966), The Who (em 1966) e The Kinks (em 1967) fizeram do empolgante tema da série de TV, composto por Neal Hefti e orquestrado por Nelson Riddle; nas prateleiras das lojas, onde estavam à venda cerca de mil produtos licenciados, como bonecos articulados, quebra-cabeças, pijamas, pentes de bolso, refrigerantes e cigarrinhos de chocolate; e nas conversas que repetiam as chamadas para os próximos episódios, como "Na próxima semana, na mesma bat-hora, no mesmo batcanal", ou reproduziam os inesquecíveis, insólitos e não raro idiotas bordões proferidos por Robin, o personagem interpretado por Burt Ward, como "Santa Esquizofrenia!", "Santa Falta de Lógica!", "Santo Purê de Batatas!", "Santo Inatingível Processo de Memória Fotográfica!", "Santa Valiosa Coleção de Fitas Etruscas!" e "Santo Holocausto!".

Mas o Batman de Adam West também provocou o repúdio de muitos fãs, que não enxergavam nas telas o personagem que conheciam dos quadrinhos, tradicionalmente associado ao sombrio e ao sinistro, e não ao cômico e ao ridículo — muito menos aos passos do Batusi, uma variação de uma dança popular nas festas dos anos 1960, o Watusi.

Dirigido por Leslie H. Martinson, Batman: O Homem-Morcego já começa com uma cena tão icônica quanto patética. Pendurado em uma escada de helicóptero, nosso herói luta contra um tubarão — nitidamente de borracha — que morde sua perna. Para se salvar, o protagonista usa o "famoso" Bat-Repelente de Tubarões.

A icônica cena do tubarão no filme "Batman: O Homem-Morcego". Fox / Divulgação

O irônico é que a adaptação televisiva era, na verdade, extremamente fiel à arquitetura narrativa dos gibis, pelo menos os de então. Desde a aposta na ação, a reprodução das expressões faciais desmedidas, a explosão de cores e a inserção de onomatopeias (SOCK! POW! CRASH! KER-SPLOOSH!) até a visão maniqueísta, que opunha um herói de virtude incólume, um exemplo de retidão moral, a vilões hiperbólicos, gananciosos e covardes.

Mais irônico ainda é que, embora tenha passado para a história como uma paródia, uma sátira, uma obra que não levava Batman a sério, o produtor William Dozier e o roteirista Lorenzo Semple Jr. dizem que fizeram justamente o contrário: pegaram uma coisa frívola, as HQs de super-herói, e a trataram como um drama imponente. Mas claro que eles tinham consciência das consequências.

— Eu tive a ideia de fazer tão retinho, tão sério e tão cheio de clichês até que ficasse estorricado, mas ainda com certa elegância e estilo. Ia ser piegas e tão ruim que ia ser engraçado — disse Dozier, segundo consta no livro A Cruzada Mascarada: Batman e o Nascimento da Cultura Nerd, de Glen Weldon, publicado no Brasil em 2017 pela editora Pixel, com tradução de Érico Assis.

Os vilões: Pinguim (Burgess Meredith), Charada (Frank Gorshin), Mulher-Gato (Lee Meriwether) e Coringa (Cesar Romero). Fox / Divulgação

Batman: O Homem-Morcego foi um longa-metragem lançado nos cinemas no verão estadunidense de 1966, entre a primeira e a segunda temporada da série de TV. Na trama, Batman e Robin enfrentam um plano diabólico arquitetado por um quarteto de arqui-inimigos: Coringa (Cesar Romero), Pinguim (Burgess Meredith), Charada (Frank Gorshin) e Mulher-Gato (Lee Meriwether). Na comparação com o seriado, a principal diferença — ou talvez a única — foi a adição de novos veículos. Além do emblemático e cobiçado Batmóvel, a Dupla Dinâmica tem à disposição uma Batmoto, um Batcóptero e até uma Bat-Lancha.

Por falar no Batmóvel, o sumiço do lendário carro em um leilão beneficente é o ponto de partida para a aventura metalinguística De Volta à Batcaverna, lançada em 2003 por Paul A. Kaufman. Nela, Adam West, então com 75 anos, e Burt Ward, 58, interpretam a si mesmos. Ao mesmo tempo em que tentam descobrir o autor do roubo, eles relembram os tempos de glória na TV — curtos, mas perenes.

O Batmóvel do seriado e do filme do Batman dos anos 1960. Fox / Divulgação

Embora a audiência da série tenha despencado na segunda temporada, pois os pais já haviam se cansado da repetição de uma fórmula que, por outro lado, funcionava junto ao público infantil, houve uma terceira, exibida entre 1967 e 1968. No total, em menos de dois anos foram produzidos 120 episódios (sendo 36 assinados por Oscar Rudolph) que seguiram sendo assistidos durante décadas nas reprises, ainda que às escondidas dos leitores mais radicais na defesa da sua concepção do personagem.

Mas se o Batman de Adam West — "tão atlético e acrobático quanto uma vaca gorda, e longe de ser sagrada", escreveu um fã em um fanzine — não refletia a imagem cristalizada do super-herói, o seriado e o filme tinham muita sintonia com a sua época.

Eram os anos de ascensão do movimento Pop Art, em que artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein fetichizavam as revistas em quadrinhos, celebravam ícones da cultura popular e abraçavam as cores e o exagero _ uma estética em que a série surfou muito.

Eram os anos da chamada Swinging London, a efervescência cultural e comportamental de Londres — a moda britânica influenciou figurinos como o da Batgirl e foi homenageada em um episódio em três partes conhecido como Londinum (1967).

Eram os anos em que a psicodelia estava em alta na Califórnia, onde ficavam os estúdios da Fox, produtora da série — a diferença é que, ao entrar num inferninho, Batman pedia um copo de leite (aliás, o tempo todo o herói estimulava o bom comportamento das crianças e dos adolescentes, defendendo a importância de usar o cinto de segurança, fazer o tema de casa e comer vegetais).

E dois anos antes da estreia a escritora e filósofa Susan Sontag havia sintetizado em um artigo na Partisan Review, batizado de Notas Sobre o Camp, o conceito que norteava Dozier e Semple Jr: Batman, a série, se permitia ser muito artificial, cafona e irônica para com o que era dominante. Ou seja, podia tirar sarro da hipermasculinidade intrínseca ao mundo dos super-heróis. E, assim, reforçar a interpretação de que Batman é gay.

Como escreveu Glen Weldon em A Cruzada Mascarada, o Cavaleiro das Trevas "é um personagem que vem de fábrica já pré-instalado com ideias nas quais homens gays historicamente encontram afinidades: a ameaça constante de expor seu eu secreto". E a relação bastante dada a ambiguidades com o Robin — a quem, na série de TV, o Homem-Morcego aconselha a ficar afastado das mulheres, que "fariam mal" a ele — vem de berço: um erro de revisão na estreia do Menino-Prodígio nos quadrinhos, em 1940, omitiu o espaço entre as palavras "an" e "ally" numa frase, que acaba nos informando que Batman "takes under his protecting mantle anally". Ou seja, em vez de sair "Batman toma sob seu manto protetor um aliado", lê-se que ele "toma analmente sob seu manto protetor".

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