Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

Cinco filmes imperdíveis na última semana do Fantaspoa

Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre termina no domingo (26)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS