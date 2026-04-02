As seis melhores séries para descobrir no feriado de Páscoa

Jon Bernthal está no elenco da minissérie policial "A Cidade É Nossa" (2022), da HBO Max. HBO MAX / divulgação

Se você está procurando uma série para maratonar no feriadão da Páscoa, fiz uma lista com seis títulos que estão disponíveis no streaming.

Priorizei histórias com início, meio e fim, como as minisséries, e que talvez não sejam tão conhecidas como deveriam — seja porque não estão no menu das principais plataformas, porque não são cheias de nomes famosos no elenco, porque não ganharam prêmios importantes, porque não mobilizaram as colunas de opinião e as redes sociais (como a recente Pluribus) etc.

A ordem é apenas cronológica. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Criminal: Reino Unido (2019-2020)

Kit Harington em "Criminal: Reino Unido". Netflix / Divulgação

É verdade que os convidados especiais são famosos: Kit Harington (o Jon Snow de Game of Thrones), Hayley Atwell (a Peggy Carter do Universo Cinematográfico Marvel), Kunal Nayyar (o Raj de The Big Bang Theory), David Tennant (protagonista de Doctor Who durante muitos anos). Mas o elenco principal não é ilustre, a série não ganhou prêmios valiosos e, como já se passaram mais de cinco anos desde a segunda e última temporada, Criminal: Reino Unido pode estar fora do radar.

Esta é uma série sobre crimes que não mostra crimes. Tudo se passa dentro de uma delegacia, principalmente na sala onde policiais interrogam o suspeito da vez, como um médico acusado de ter estuprado e assassinado sua enteada adolescente ou uma mulher que teria envenenado o namorado violento da sua colega de apartamento. Portanto, os diálogos são a força motora, mas isso não significa que a série seja parada. Os personagens podem estar sentados, na maior parte das cenas, só que o corpo fala: a câmera flagra suas reações — o desconforto, o descaso, o descontrole, o desespero. Se os interrogados são ou não culpados é praticamente um mero detalhe. O que conta é o como os detetives chegam ao desfecho: as indagações, as deduções, as interações, as provocações e as revelações acabam por suscitar debates acalorados sbbre temas explosivos — da violência doméstica que pode nunca vir a público ao drama dos imigrantes ilegais na Europa. (Netflix, 7 episódios)

2) A Cidade É Nossa (2022)

Jon Bernthal (à direita) em "A Cidade É Nossa". HBO Max / Divulgação

Não chega a ser uma continuação da cultuada The Wire (2002-2008). Mas esta minissérie também foi criada pelo ex-repórter policial David Simon (aqui, na companhia do escritor George Pelecanos); também se passa em Baltimore, cidade no Estado de Maryland que é, estatisticamente, uma das mais violentas no mundo; e também retrata a atuação da polícia local. Enquanto alguns tentam fazer alguma coisa contra o narcotráfico e o crime organizado, mesmo sabendo que suas chances estão entre mínimas e nenhuma, outros apostam na truculência e/ou enveredam para a corrupção.

A Cidade É Nossa tem uma estrutura narrativa que requer atenção, com vários núcleos de personagens e alternâncias não muito claras entre o passado e o presente. Mas a recompensa é alta para quem curte histórias sobre os meandros policiais. Jon Bernthal interpreta o sujo sargento Wayne Jenkins, figura central no força-tarefa do combate às armas. Wunmi Mosaku (indicada ao Oscar 2026 de atriz coadjuvante por Pecadores) é Nicole Steele, uma advogada designada pela Justiça federal para apurar casos de desrespeito aos direitos civis. Jamie Hector faz Sean Suiter, um detetive de Homicídios que acaba se envolvendo com Jenkins. Josh Charles encarna Daniel Hersl, sobre o qual pesam várias denúncias de maus-tratos. E Dagmara Dominczyk está no papel de Erika Jensen, uma agente do FBI que investiga as ações de Jenkins e companhia. O elenco inclui David Corenswet, o novo Superman. (HBO Max, 6 episódios)

3) The Dropout (2022)

Amanda Seyfried em "The Dropout". Hulu / Divulgação

O merecido prêmio Emmy de melhor atriz conquistado por Amanda Seyfried não descredencia The Dropout desta lista. A minissérie reconstitui um escândalo que sacudiu os Estados Unidos, mas que pode não ser tão conhecido no Brasil. É a história de Elizabeth Holmes, que em 2015 foi colocada pela revista Forbes no topo da lista das empreendedoras mais ricas dos EUA — sua fortuna era avaliada em US$ 4,5 bilhões. Ela também era a mais moça do ranking, com 31 anos. Holmes foi a fundadora do laboratório Theranos, que prometia revolucionar a indústria dos exames de sangue, mas acabou se revelando uma fraude bilionária.

A Theranos nasceu com um objetivo nobre. Por meio da chamada tecnologia de microfluidos, baratearia e tornaria mais amigáveis os exames de sangue. Em vez das coletas via punções venosas, as gotas obtidas em uma simples picada no dedo permitiriam realizar centenas de testes. Mas nem sempre se pode moldar a realidade de acordo com nossos sonhos. Amanda Seyfried brilha ao trabalhar tanto o aspecto físico de Elizabeth Holmes — que ora espelha seu desconforto no convívio social, ora espelha seu narcisismo — quanto sua bagagem emocional, uma mistura desequilibrada de faro, desespero, garra juvenil e falta de escrúpulos. (Disney+, 8 episódios)

4) Os Quatro da Candelária (2024)

Wendy Queiroz em "Os Quatro da Candelária". Guilherme Leporace / Netflix / Divulgação

Em 23 de julho, oito jovens em situação de rua que dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no centro histórico do Rio de Janeiro, foram assassinados a tiros por policiais militares e milicianos. Cada capítulo desta minissérie que reconstitui as 36 horas que antecederam a Chacina da Candelária adota um ponto de vista diferente. O primeiro é o do garoto Douglas, o segundo, o de Sete, que está às vésperas de completar 18 anos, e depois virão Jesus e a menina Pipoca. Eles são interpretados por atores iniciantes, todos negros: Samuel Silva, Patrick Congo, Weendy Queiroz e Andrei Marques. Há um equilíbrio entre a autenticidade pretendida e a dramaticidade exigida, e a série não pinta os personagens como santos — têm seus pecados, cometem seus crimes, podem ser agressivos. É uma escolha audaciosa em um país onde há muito racismo e que dá muitos ouvidos à expressão "bandido bom é bandido morto".

Os Quatro da Candelária não investe em um sentimentalismo barato, não pratica o estelionato emocional. Mas não deixa de comover e de convocar nossa empatia: se estivéssemos no lugar de Douglas, também faríamos tudo o que fosse possível para providenciar um enterro digno ao homem que nos acolheu como o pai que nunca tivemos. Outra decisão corajosa foi se permitir lançar mão da fantasia e do onírico para contrastar com a dura realidade. Pelo menos por um instante, os personagens encontram abrigo, amor, felicidade, pertencimento. Pelo menos por um instante, vivem os sonhos roubados de uma infância desprotegida e, não raro, violentada. (Netflix, 4 episódios)

5) Cortina de Fumaça (2025)

Ntare Guma Mbaho Mwine em "Cortina de Fumaça". Apple TV+ / Divulgação

Nesta minissérie policial criada pelo escritor Dennis Lehane, Taron Egerton interpreta Dave Gudsen, um investigador de incêndios criminosos que tem pretensões literárias. A contragosto, ele forma uma dupla com a detetive Michelle Calderone (Jurnee Smollett), uma policial que carrega um pesadíssimo trauma familiar relacionado justamente a fogo. O objetivo é deter não apenas um, mas dois incendiários que vêm agindo na região, ora causando apenas danos materiais e prejuízos financeiros, ora provocando mortos e feridos.

Não cabe aqui avançar muito mais na sinopse (mas, sem spoiler, preciso dizer: o final é antológico), porque parte significativa do encanto de Cortina de Fumaça está na maneira como a história vai se desdobrando — o que inclui segredos, suspeitas e reviravoltas — e introduzindo novos personagens. Quem rouba a cena é Ntare Guma Mbaho Mwine, na pele de Freddy Fasano, chapista de um restaurante de frango frito. O desenho do personagem e o desempenho do ator tornam Freddy um tipo com o qual não sabemos como lidar: ele aterroriza ao mesmo tempo em que comove. Acabamos hipnotizados por cada olhar, cada expressão do seu rosto, cada movimento corporal, cada frase sussurrada — ora tristíssima, ora iludida, ora enraivecida. (Apple TV, 9 episódios)

6) Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (2025)

Johnny Massaro e Bruna Linzmeyer em "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente". HBO Max / Divulgação

Ambientada na década de 1980, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente reconstitui o início da epidemia de HIV no Brasil. Era um tempo no qual a aids ainda era rotulada como "câncer gay" ou "peste homossexual", gerando muito estigma: os infectados eram tratados praticamente como párias, e o diagnóstico era como uma sentença de morte. A trama é baseada em uma história que teria começado dentro da Varig, então a maior companhia aérea do país. Ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento e diante da negligência das autoridades, comissários de bordo iniciaram uma operação arriscada para trazer ilegalmente ao Brasil o medicamento AZT, que só era vendido nos EUA.

Na minissérie, Johnny Massaro e Bruna Linzmeyer interpretam Nando e Lea, comissários de bordo de uma fictícia empresa de aviação, ambos hábeis no contrabando. Ela tem um caso com o piloto, que é casado. Ele, que omite da mãe a sua homossexualidade, mantém um romance escondido com um jogador de futebol, Caio (Igor Fernandez), e concilia o trabalho com a luxúria, transando com estranhos nos dias de descanso em Nova York ou até com passageiros durante o voo, no banheiro. Negacionista em relação ao HIV/aids, Nando só vai começar a abrir os olhos quando a doença passa a afetar gravemente Pantera, a principal estrela da boate gay Paradise onde Raul (Ícaro Silva) é um dublê de leão-de-chácara e drag queen. (HBO Max, 5 episódios)

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