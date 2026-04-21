Michael Stuhlbarg e Colin Fith em cena da minissérie "A Escada" (2022). HBO Max / Divulgação

A Netflix adicionou no domingo (19) ao seu menu a minissérie A Escada (The Staircase, 2022), versão ficcional de um caso policial e jurídico que sacudiu os Estados Unidos.

Os oito episódios foram desenvolvidos pelo nova-iorquino Antonio Campos, que é filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e diretor do filme O Diabo de Cada Dia (2020) e de quatro capítulos da minissérie O Monstro em Mim (2025). A história já havia sido contada na série documental The Staircase, do diretor francês Jean-Xavier de Lestrade, que foi lançada em duas etapas — em 2004 e em 2018 —, ambas também disponíveis na Netflix.

Flashbacks em "A Escada" mostram como era a vida do casal interpretado por Toni Collette e Colin Firth. HBO Max / Divulgação

A Escada começa no dia 9 de dezembro de 2001. O escritor Michael Peterson (interpretado por Colin Firth, indicado ao Emmy de melhor ator) liga para a emergência. Sua esposa, Kathleen (papel de Toni Collette, que concorreu ao Emmy de melhor atriz), está morrendo, deitada sobre uma poça de sangue aos pés da escada da mansão do casal na Carolina do Norte.

Foi um acidente, segundo o marido, que terá de contratar um advogado caríssimo, David Rudolf (encarnado por Michael Stuhlbarg), já que os promotores Jim Hardin (Cullen Moss) e Freda Black (Parker Posey) estão dispostos a provar que foi um assassinato.

Parker Posey e Cullen Moss encarnam os promotores em "A Escada". HBO Max / Divulgação

A família se divide: os filhos de Michael — Clayton (personagem de Dane DeHaan), Todd (Patrick Schwarzenegger) e as irmãs adotadas Margaret (Sophie Turner) e Martha (Odessa Young) — acreditam (ou fingem para si mesmos que acreditam) na inocência do pai; a filha do primeiro casamento de Kathleen, Caitlin (Olivia DeJonge), se junta às tias no lado da acusação.

O documentarista Jean-Xavier de Lestrade também é um personagem (vivido por Vincent Vermignon) na adaptação comandada por Campos, em um núcleo dramático que conta com a estrela francesa Juliette Binoche. Apesar do exercício metalinguístico e das discussões sobre ética documental e manipulação da narrativa, é o ponto menos interessante da minissérie.

A trama é cheia de vaivéns no tempo e inclui revelações chocantes sobre o passado e a vida dupla de Peterson e duelos verbais sobre os bastidores de um julgamento nos EUA — em que, por exemplo, a tese de defesa no tribunal é como um produto comercial, sujeito a modificações conforme o gosto do mercado.

O elenco, por sua vez, aproveita cada instante em cena, sobretudo Colin Firth (com uma atuação plena de nuances), Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Parker Posey e Odessa Young.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui