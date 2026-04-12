Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

12 séries policiais perfeitas para maratonar no feriadão

Lista inclui títulos disponíveis no Apple TV, na HBO Max e na Netflix

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS