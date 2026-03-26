Sete filmaços para ver no aniversário de Porto Alegre

Renata de Lélis e Janaína Kremer em "Ainda Orangotangos" (2007), filme de Gustavo Spolidoro. Luciane Seligman / Divulgação

Nesta quinta-feira, 26 de março, Porto Alegre completa 254 anos de existência.

Para comemorar, fiz uma lista com sete filmaços ambientados na Capital que estão disponíveis no streaming.

Uma pena que não possam ser encontrados títulos clássicos como Um É Pouco, Dois É Bom (1970), de Odilon Lopez, Deu pra Ti, Anos 70 (1981), de Giba Assis Brasil e Nelson Nadotti, Coisa na Roda (1982), de Werner Schünemann, e Noite (1985), de Gilberto Loureiro.

1) Aqueles Dois (1985)

Beto Ruas e Pedro Wayne em "Aqueles Dois". Cinemateca Capitólio / Divulgação

De Sergio Amon. Baseado no conto homônimo de Caio Fernando Abreu, o filme conta a história de Saul (Pedro Wayne) e Raul (Beto Ruas), colegas de trabalho em uma repartição pública em Porto Alegre. Raul, recém-saído de um casamento frustrado, é extrovertido e brincalhão e passa o tempo ouvindo e tocando bolero no pequeno apartamento onde mora. Saul é tímido, de espírito crítico e amargo. Saiu de um noivado quase interminável e se recupera de uma tentativa de suicídio. Os dois acabam unidos pela solidão e iniciam uma intensa amizade. (Sulflix, plataforma gratuita)

2) O Homem que Copiava (2003)

Lázaro Ramos e Leandra Leal em "O Homem que Copiava". Casa de Cinema de Porto Alegre / Divulgação

De Jorge Furtado. O ator baiano Lázaro Ramos interpreta um jovem operador de xerox em uma papelaria da zona norte de Porto Alegre, onde falsifica uma nota de R$ 50 para comprar um presente para a moça de quem gosta, personagem da atriz carioca Leandra Leal. O filme se se passa basicamente no 4º Distrito, mas o diretor e roteirista bagunçou um pouco a geografia porto-alegrense. A livraria onde o protagonista trabalha é, na verdade, a Bayadeira, no bairro Bom Fim. A loja onde a mocinha trabalha é, na verdade, a Tásken (na época, Casa Elsa), na Cidade Baixa. Cenas importantes acontecem à beira do Guaíba e na ponte sobre o Guaíba, e O Homem que Copiava tirou do esquecimento um monumento histórico de Porto Alegre. Trata-se de uma fonte com duas ninfas, localizada em uma praça no cais do porto (à direita do portão principal, passando os armazéns), há muito tempo desativada, depredada e isolada pela linha do Trensurb. (Netflix)

3) Cão Sem Dono (2006)

Júlio Andrade em "Cão Sem Dono". Downtown Filmes / Divulgação

De Beto Brant e Renato Ciasca. É a adaptação do romance Até o Dia em que o Cão Morreu, de Daniel Galera. Narra a história de Ciro (Júlio Andrade), um rapaz de 20 e poucos anos, tradutor desempregado por pura falta de ânimo, que é forçado a sair do isolamento físico e emocional quando um vira-latas e uma modelo (Tainá Müller) entram em sua vida. O Centro é o principal cenário — o protagonista mora em um apartamento na esquina da Borges de Medeiros com a Demétrio Ribeiro. Cão Sem Dono também é um bom filme para ouvir Porto Alegre — a preparação de atores trabalhou bem o uso de sotaques e expressões típicas. (Canal Filmelier+ do Amazon Prime Video, com sete dias de teste grátis, e para aluguel em Google Play e YouTube)

4) Ainda Orangotangos (2007)

Kayodê Silva em "Ainda Orangotangos". Luciane Seligman / Divulgação

De Gustavo Spolidoro. Primeiro longa-metragem brasileiro filmado em um plano único (sem cortes), é baseado em contos do escritor Paulo Scott. O filme acompanha diversas histórias, que começam no Trensurb, com a chegada de dois jovens orientais à Capital. Tem cenas no Mercado Público, dentro de um ônibus que faz o trajeto Júlio de Castilhos/Túnel/Osvaldo Aranha/José Bonifácio/Venâncio Aires, em um apartamento da Venâncio perto da João Pessoa e em uma festa de debutante nas proximidades da Redenção. No trajeto, desfilam tipos como um menino de rua, duas amigas que discutem a "tese" de que o papa João Paulo II era gremista, um Papai Noel bêbado e uma mulher perturbada que convive com dezenas de pombos. (Sulflix)

5) Filme Sobre um Bom Fim (2015)

Cena do documentário "Filme sobre um Bom Fim". Reprodução / Epifania Filmes

De Boca Migotto. Ao abrir o documentário com um plano-sequência que espelha o de Deu pra Ti, Anos 70 e que funde presente e passado percorrendo a Avenida Osvaldo Aranha de ponta a ponta, o diretor sintetiza a proposta de seu tributo ao icônico bairro de Porto Alegre. Com apoio de imagens de arquivo e depoimentos de dezenas de artistas, jornalistas, historiadores e frequentadores do bairro, Migotto destaca as diferentes faces que o Bom Fim viveu nas últimas décadas. Entre os anos 1960 e 1970, a proximidade com a UFRGS fez dos bares da chamada "esquina maldita" (Osvaldo com Sarmento Leite), como o Alaska, o Mariu's e o Copa 70, extensão tanto das discussões acadêmicas de contestação à ditadura militar quanto da diversão mundana impregnada pela revolução sexual, pelas ideias libertárias do movimento hippie e pelos bêbados alheios a tudo isso. Na virada para os anos 1980, as turmas do teatro, do cinema e da música demarcaram seu território nas cercanias da João Telles, no bar Ocidente e seus vizinhos Lola, João e Lancheria do Parque, além dos cinemas Baltimore e Bristol. Filme sobre um Bom Fim avança até a esquina derradeira da pulsação que ainda tomava conta da Osvaldo Aranha na virada para os anos 1990: a do bar Escaler, no cotovelo da José Bonifácio. Hoje, espaços como o Ocidente e a Lancheria do Parque estão entre os poucos sobreviventes de um passado efervescente. (Sulflix)

6) Ponto Zero (2015)

Sandro Aliprandini em "Ponto Zero". Mínima / Divulgação

De José Pedro Goulart. O protagonista é um garoto de 14 anos, Ênio (interpretado por Sandro Aliprandini), às voltas com uma crise familiar, o bullying na escola e os anseios sexuais da puberdade. O pai, um radialista (Eucir de Souza), é dado ao conflito e à ausência. A mãe, que sofre com isso, por vezes faz do filho uma espécie de substituto afetivo, em outras, descarrega nele sua frustração. Já a irmã mais velha mal dá bola para ele. Enquanto isso, Ênio começa a tentar se comunicar com garotas de programa, uma fuga que o levará para uma aventura noturna pelas ruas de Porto Alegre. O passeio em Ponto Zero inclui a Avenida Farrapos, a ponte do Guaíba, o Morro Santa Teresa e a esquina das ruas Ferreira Viana e Prof. Langendonck (no bairro Petrópolis). (Looke)

7) Aos Olhos de Ernesto (2019)

Gabriela Poester e Jorge Bolani em "Aos Olhos de Ernesto". Fabio Rebelo / Divulgação

De Ana Luiza Azevedo. A diretora lança um olhar terno para a terceira idade e para a própria Porto Alegre. Vivido por Jorge Bolani, o Ernesto do título é um idoso uruguaio que mora sozinho na capital gaúcha e enfrenta uma crescente cegueira. A solidão do protagonista é quebrada quando surge a jovem Bia (Gabriela Poester), uma cuidadora de cães. O espectador acostumado aos endereços mostrados vai achar a Rua Alberto Torres, na Cidade Baixa, onde mora o protagonista, perto demais da praça situada em um triângulo formado pela Avenida Jerônimo de Ornelas e pelas ruas Vieira de Castro e Santa Teresinha, nas cercanias do Hospital de Clínicas. Vale repetir: o espectador acostumado aos endereços mostrados. Porque a Porto Alegre de Aos Olhos de Ernesto não é a dos cartões-postais, nem grita a sua localização. Como sucede com Ernesto, pode não ser tão reconhecível à primeira vista; é uma cidade que requer um olhar mais íntimo. (Canal Arte1 Premium do Amazon Prime Video, com sete dias de teste grátis)

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