Sala Redenção exibe de graça filmes inéditos dirigidos por mulheres

Cena do filme "Depois das Oito", dirigido por Lunara Nery. Lunara Nery / Sala Redenção/Divulgação

Nesta sexta-feira (6), às 19h, a 5ª Mostra JPA de Cinema Independente promove uma programação gratuita na Sala Redenção, localizada no campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre (Rua Eng. Luiz Englert, 333). O evento marca a estreia nacional de quatro filmes dirigidos por mulheres e ambientados na capital gaúcha. Após as exibições dos curtas-metragens, as diretoras participam de um debate com o público sobre as obras (confira mais abaixo as sinopses).

As produções são resultado do curso Jovem Produtor Audiovisual (JPA). A iniciativa tem a proposta de democratizar a produção no cinema e incentivar novos olhares dentro do cenário audiovisual, com aulas teóricas e práticas, realizadas na Casa de Cultura Mário Quintana.

Mais tarde, às 22h, a programação segue com a festa S-Log 3, que terá shows das bandas Entalhe, Scopo e Danceadelic, formadas por músicos que, curiosamente, também atuam no audiovisual. O evento inclui ainda uma exposição de arte do ateliê de ceramistas O Bestiário e discotecagem com os DJs Natanael Tibbes, Tamir Farina e Marcos Kligman.

Além disso, a empresa de locação de equipamentos de cinema Locall promove um show de luzes na festa. A S-Log 3 é organizada por produtoras e produtores da cena independente de cinema da Capital, e a festa ocupará os três andares dos estúdios da Marquise 51, na Avenida Cristóvão Colombo, 51. Os ingressos custam R$ 10.

Filmes em exibição na 5ª Mostra JPA

Elefanta

Cena do filme "Elefanta", dirigido por Sofia Tomkowski. Sofia Tomkowski / Sala Redenção/Divulgação

De Sofia Tomkowski. Distante da filha, Dolores, uma idosa solitária, encontra companhia nos ruídos da família vizinha – até que, quando eles se tornam assombrosos, decide investigar o que está acontecendo no apartamento ao lado.

Quinquilharia

Cena do filme "Quinquilharia", dirigido por Carolina Cramer. Carolina Cramer / Sala Redenção/Divulgação

De Carolina Cramer. Um jovem queer visita a casa dos avós e, ao encontrar uma peruca antiga, passa a ter visões do passado de sua família, confrontando-se com memórias ocultas e a herança silenciosa que atravessa gerações.

Abatumado

Cena do filme "Abamutado", dirigido por Claudia Prass. Claudia Prass / Sala Redenção/Divulgação

De Claudia Prass. Melissa suspeita que está grávida e aguarda seu companheiro, Juca, voltar para casa com o teste de gravidez.

Depois das Oito

Cena do filme "Depois das Oito", dirigido por Lunara Nery. Lunara Nery / Sala Redenção/Divulgação

De Lunara Nery. Após sair do trabalho depois do horário habitual, Manuela precisa passar por uma situação aparentemente simples: caminhar sozinha durante a noite.

Programe-se

5ª Mostra JPA de Cinema Independente

No dia 6 de março (nesta sexta-feira), às 19h, na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333 – bairro Farroupilha)

Entrada franca